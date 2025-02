Aunque hasta el momento no se han relacionado enfermedades causadas por este producto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ordenó retirarlo del mercado para evitar problemas de salud en los consumidores.

Según informó de The Associated Press (AP), la empresa Tri-Union Seafoods, con sede en San Segundo, California, notificó la retirada de varios lotes vendidos bajo las marcas Genova, Van Vamp’s, H-E-B y Trader Joe’s.

¿Qué les pasó a las latas de atún retiradas del mercado?

Este hecho puede ocasionar fugas y contaminación bacteriana, lo que podría resultar perjudicial para la salud. La medida busca prevenir futuros problemas de salud entre los consumidores, y aunque hasta el momento no se han registrado casos específicos relacionados con el consumo de este alimento enlatado, las autoridades están recomendando a los ciudadanos que no ingieran el atún enlatado retirado, aunque aparentemente no presente signos visibles de daño en su empaque.