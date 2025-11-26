Shein en el ojo del huracán: investigaciones por supuesta venta de muñecas para adultos con aspecto infantil

La Comisión Europea anunció este miércoles que pidió informaciones a la empresa Shein tras el escándalo de la venta de muñecas sexuales infantiles y armas en su plataforma.

“Tras la venta de productos ilegales en Francia y varios informes públicos, la Comisión sospecha que la plataforma Shein puede suponer un riesgo sistémico para los consumidores en toda la Unión Europea”, y pidió una serie de detalles al grupo, indicó el ejecutivo comunitario en un comunicado.

Las investigaciones contra las plataformas son desarrolladas por la Comisión Europea . | Foto: Getty Images

“La Comisión solicita ahora formalmente a la plataforma información precisa y documentos internos sobre cómo garantiza que los menores no estén expuestos a contenidos inadecuados para su edad, en particular mediante medidas de verificación de la edad, y cómo impide la distribución de productos ilegales” a través de su sistema de venta, precisó Bruselas.

La Comisión presentó estas solicitudes en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA), el reglamento europeo sobre contenidos en línea que obliga a las grandes plataformas, entre ellas Shein, a adoptar medidas reforzadas para proteger a sus usuarios contra contenidos ilegales y peligrosos.

Shein está en el centro de un escándalo en Francia y Europa tras el descubrimiento, el 31 de octubre, de que se vendían muñecas sexuales con apariencia infantil y armas de categoría A en su sitio web.

El gobierno francés multiplicó los procedimientos contra la empresa para conseguir la suspensión de su sitio web durante un mínimo de tres meses y pidió a la UE a tomar medidas drásticas contra la plataforma.

Shein es señalado de vender productos prohibidos. | Foto: AFP

El Parlamento Europeo llamó el miércoles a suspender más rápidamente este tipo de plataformas de comercio digital en caso de violación grave de la normativa europea.

“La suspensión de los mercados digitales ya no debería considerarse una medida excepcional de último recurso”, insistieron los eurodiputados en una resolución no vinculante adoptada durante la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo.

Denuncia a otras plataformas

Francia llevará ante la justicia a las plataformas de comercio electrónico AliExpress y Joom por vender muñecas sexuales con apariencia infantil, tras la polémica con Shein por hechos similares, anunciaron este miércoles las autoridades.

El gobierno denunció semanas atrás a la plataforma asiática Shein. La audiencia urgente prevista para este miércoles sobre la suspensión de la plataforma en Francia se aplazó al 5 de diciembre.

“Habrá una denuncia judicial contra estas dos plataformas por parte del Estado, ya que también venden muñecas pedopornográfica”», declaró el ministro de Comercio, Serge Papin, en referencia a AliExpress y Joom, en una entrevista en la televisión TF1.