Economía

Tiendas ARA publicó nueva oferta laboral a término indefinido y con diversos beneficios

Los candidatos deben cumplir con los requerimientos exigidos por la marca.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

18 de marzo de 2026, 5:14 p. m.
La marca tiene nuevas vacantes disponibles.
La marca tiene nuevas vacantes disponibles. Foto: Cortesía

La cadena de supermercados Tiendas Ara anunció una convocatoria de empleo dirigida a quienes desean vincularse de manera formal al sector del comercio.

Vacantes con contratación inmediata en Colombia: así puede aplicar

La empresa informó por medio de su portal web que está buscando nuevos trabajadores para desempeñarse en distintos cargos dentro de sus supermercados, ofreciendo contratos a término indefinido y sin exigir título profesional como requisito obligatorio.

Tiendas Ara ofrece vacantes para auxiliar de punto de venta.
Tiendas Ara ofrece vacantes en diversas áreas. Foto: Foto tomada del portal web Tiendas Ara.

La iniciativa busca ampliar el equipo de trabajo en varias de sus tiendas, especialmente en áreas relacionadas con la atención al cliente, surtido de productos, operación de cajas y apoyo logístico dentro de los establecimientos.

Hay que destacar que este tipo de perfiles suele ser clave para el funcionamiento diario de los supermercados, por lo que la compañía apunta a encontrar personas responsables, con buena disposición para el servicio y capacidad para trabajar en equipo.

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Ofertas laborales

  • Jefe de tienda

Para el cargo, ARA señala que el candidato debe ser apasionado por el servicio al cliente, tener la mejor actitud y disposición para aprender y realizar múltiples tareas en equipo, con un salario básico de $2.801.000 más todos los recargos de ley.

“Ser tecnólogo o profesional graduado y haber tenido experiencia reciente de 2 a 3 años desempeñándote como administrador en puntos de venta, liderando equipos de trabajo, garantizando el seguimiento y cumplimiento de indicadores de gestión”, señala Ara.

  • Operador de tienda

Para este caso, la tienda de supermercado anunció que se busca una persona apasionada por el servicio al cliente. Además, de haber tenido experiencia reciente de mínimo 6 meses atendiendo personas en puntos de venta y, por último, tener la mejor actitud y disposición para aprender y realizar múltiples tareas en equipo.

Esta oferta cuenta con un salario básico de $1.750.905 más todos los recargos de ley.

Son más de mil ofertas laborales publicadas en la página de Magneto clasificadas en diferentes sectores y ciudades del país.
Por medio del portal web de ARA se puede encontrar todas las ofertas de la empresa. Foto: Stock
  • Supervisor de tienda

En este caso, ARA busca una persona apasionada por el servicio al cliente, tener la mejor actitud y disposición para aprender y realizar múltiples tareas en equipo.

“Haber tenido experiencia reciente de 1 a 2 años desempeñándote como coordinador o administrador en puntos de venta, liderando equipos de trabajo”, señala ARA.

Vacantes de empleo en Cartagena: conozca cómo postularse

ARA señala que, para las personas que estén interesadas en aplicar, el proceso normalmente se realiza a través de los canales de empleo de la compañía o de plataformas de búsqueda laboral. Allí los aspirantes pueden consultar las vacantes disponibles en cada ciudad, conocer los requisitos específicos y enviar su hoja de vida para iniciar el proceso de selección.