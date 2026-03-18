Vacantes de empleo en Cartagena: conozca cómo postularse

En Cartagena, cada vez más personas participan activamente en el mercado laboral. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, la tasa global de participación alcanzó el 64,2%, por encima del 62,6% registrado en el mismo periodo del año anterior, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). A pesar de este aumento, el número de ocupados se redujo y la desocupación presentó un leve incremento, reflejando una mayor presión en la búsqueda de empleo.

Bajo ese panorama, actualmente hay más de 14.000 vacantes disponibles en la capital de Bolívar, una alternativa para quienes buscan vincularse al mercado laboral en la ciudad.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y aplicar de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos. Además, es clave revisar con atención las funciones y condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

A continuación, le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Asesora de tienda – Maaji

Salario: A convenir

Si ama conectar con las personas, tiene un espíritu vibrante y le encanta brindar experiencias únicas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Brindar asesoría profesional a los clientes.

Generar ventas efectivas cumpliendo objetivos.

Prospectar clientes e identificar sus necesidades.

Diseñar propuestas de servicios a medida.

Dar seguimiento en instalación y postventa.

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Auxiliar de mecánica automotriz – Coéxito

Salario: $ 1.750.905 a $ 2.800.000

En Coéxito S.A.S., empresa con más de 70 años de experiencia en el sector automotor, están buscando auxiliares de mecánica automotriz para fortalecer su equipo.

Responsabilidades:

Realizar ventas e instalaciones de productos y servicios automotrices.

Ejecutar tareas de alineación, balanceo, cambio de baterías, cambio de aceite.

Brindar atención al cliente, garantizando un servicio ágil y de calidad.

Requerimientos:

Bachillerato completo (se valoran estudios técnicos en mecánica automotriz).

Experiencia mínima de 6 meses en mecánica automotriz o labores similares.

Buena comunicación, orientación al detalle, disposición al aprendizaje.

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Jefe de tienda – Tiendas Ara

Salario: $ 2.800.000

Como líder, tendrá la oportunidad de influir directamente en el éxito de la tienda a través de una gestión eficaz del personal y los recursos.

Responsabilidades:

Velar por el presupuesto de ventas.

Gestionar liquidaciones de mercancía.

Controlar inventarios.

Realizar pedidos al CEDI.

Preparar auditorías internas y externas.

Entrenar al personal a cargo.

Gestionar KPI de la tienda.

Requerimientos:

Experiencia previa en gestión de tiendas o similar.

Conocimiento en manejo de inventarios y presupuestos.

Habilidades en liderazgo y gestión de equipos.

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Maestro de obra – Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Como parte fundamental del equipo, su rol será garantizar la calidad y la satisfacción del cliente mediante una adecuada supervisión del personal y los procesos de construcción.

Responsabilidades:

Supervisar todos los procesos constructivos en el sitio de obra.

Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.

Coordinar y liderar al personal en el sitio de construcción.

Asegurar que los proyectos se completen dentro del tiempo y presupuesto establecidos.

Comunicar de manera efectiva con otros departamentos y con el cliente para garantizar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Experiencia demostrada como maestro de obra, supervisor de obras en proyectos de construcción multifamiliar.

Conocimiento profundo en mampostería y acabados.

Habilidad para liderar y coordinar equipos de trabajo.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con los plazos establecidos.

Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

Tener COPNIA.

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