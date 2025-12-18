Trump Media anuncia nuevas fusiones para sus empresas; estos serán los impactos

La empresa matriz de la plataforma de redes sociales Truth, del presidente Donald Trump, se fusionará con una empresa de energía, una inusual combinación del nombre Trump con una empresa futurista de energía limpia que busca impulsar la próxima ola de inteligencia artificial.

Trump Media & Technology anunció su fusión con TAE Technologies en una operación íntegramente en acciones que, según informaron las compañías el jueves, está valorada en más de 6 mil millones de dólares.

La compañía combinada dice que planea encontrar un sitio y comenzar la construcción el próximo año de la “primera planta de energía de fusión a escala de servicios públicos del mundo”, con el objetivo de proporcionar la electricidad necesaria para la inteligencia artificial.

La red social hace parte de la fusión. Foto: Getty Images / NurPhoto

La fusión nuclear se considera una solución prometedora al cambio climático causado por la quema de combustibles fósiles, pero está muy lejos de las tecnologías limpias actuales, como la eólica y la solar.

Requerirá una gran inversión y regulación para avanzar, lo que convierte los vínculos con Trump en un conflicto importante, según Richard Painter, exabogado de ética de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush.

“Se está lanzando a esta industria igual que se lanzó a las criptomonedas hace un par de años”, dijo Painter. “Justo cuando el gobierno de Estados Unidos se va a involucrar. Y es obvio que hay un enorme conflicto de intereses”.

Devin Nunes, el congresista republicano que renunció en 2021 para convertirse en el director ejecutivo de Trump Media, será codirector ejecutivo de la nueva empresa junto con el director ejecutivo de TAE, Michl Binderbauer.

Las acciones de Trump Media & Technology , la empresa matriz de Truth Social, cayeron un 70% este año, pero subieron un 34% en las operaciones de la tarde del jueves.

Con el respaldo de Google y otros inversores, TAE es una empresa privada y la fusión con Trump Media crearía una de las primeras empresas de fusión nuclear que cotiza en bolsa.

“Estamos dando un gran paso adelante hacia una tecnología revolucionaria que consolidará el dominio energético global de Estados Unidos durante generaciones”, afirmó Nunes en una declaración preparada.

TAE se centra en la fusión nuclear, una tecnología que combina dos núcleos atómicos ligeros para formar uno solo más pesado. Libera una enorme cantidad de energía, un proceso que ocurre en el Sol y otras estrellas, según el Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas.

Trump y su red social Truth Social. Foto: Getty images/ SOPA Images y Mario Tama

Los accionistas de TAE y Trump Media poseerán cada uno aproximadamente el 50% de la compañía combinada. Trump es, con diferencia, el mayor accionista de Trump Media y posee el 41% de todas las acciones en circulación.

En octubre, el Departamento de Energía de EE. UU. publicó lo que denominó una “hoja de ruta” para la tecnología de fusión, con el objetivo de impulsar una floreciente industria privada de fusión en EE. UU. hacia su madurez lo más rápidamente posible. Varias empresas tecnológicas, como Google, Microsoft y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, han mostrado interés en la tecnología de fusión como una forma de alimentar los centros de datos de alto consumo energético necesarios para desarrollar y operar sus productos de IA.

Andrew Holland, director ejecutivo de la Asociación de la Industria de la Fusión, dijo el jueves que una nueva fuente de financiación y la creación de una empresa de fusión nuclear que cotice en bolsa “solo pueden ser positivos” porque cualquier avance tecnológico es una función de tiempo y recursos.

*Con información de AFP.