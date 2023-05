Cuál es el destino más barato en Europa para viajar desde Colombia: qué se necesita para entrar

Con el aumento del precio del dólar y de los combustibles, los vuelos son otros de los afectados, por ello encontrar un tiquete aéreo a un precio cómodo o asequible se vuelve casi un milagro.

Por ello, cada vez se vuelven más populares los trucos para que las plataformas de vuelos le lancen los tiquetes que tengan precios más cómodos. Google vuelos es una de ellas, pues arroja varias ofertas a diario.

Recientemente, han salido diferentes rebajas para vuelos a Europa, un destino que no es nada económico. Un vuelo a cualquier país de ese continente puede costar entre 4 millones y 30 millones, dependiendo de las maletas que agregue y los servicios.

En 2023 se ha podido observar que el turismo emisivo continúa mostrando un proceso constante de crecimiento. - Foto: Getty Images

Vuelos más baratos a Europa

En la plataforma de Google vuelos, el destino más económico para Europa es Madrid, España. Los vuelos a este país pueden estar en un promedio de $3.500.000 pesos. Tenga en cuenta que estos itinerarios podrían tener hasta 3 escalas.

A través de la plataforma Kayak.com también se pueden encontrar buenos precios. Uno de ellos es operado por Aeroméxico, tiene dos escalas y dura casi 30 horas. El precio es de $3.456.000

Además, los trayectos pueden ser mucho más largos. Pueden ir desde las 9 horas hasta las 29 horas viajando.

Antes de reservar es importante que lea las políticas de los vuelos o de las aerolíneas con las que vaya a viajar, pues algunas no incluyen equipaje con la reserva.

Qué requisitos existen para viajar a Madrid

De acuerdo con el portal Axa-schengen.com, existen diferentes requerimientos para poder entrar a ese país. Estos son algunos.

Tener un pasaporte válido y en vigor.

Poseer un pasaje de ida y vuelta, como por ejemplo un billete de avión que acredite la intención de regresar al país de origen dentro del tiempo límite.

Justificar el motivo de la visita. Puede ser con una carta de invitación.

Disponer de una prueba de alojamiento, como una reserva de hotel.

También resulta válida una carta de invitación de un particular que debe ser un ciudadano español o de un país de la Unión Europea o un ciudadano extracomunitario que resida en España.

Portrait of a traveling man. - Foto: Getty Images

Recomendaciones para comprar tiquetes más baratos

Si está planeando aprovechar el primer puente festivo de 2023 para darse una escapada a algún destino turístico nacional, o en su efecto, está revisando la posibilidad de darse un gusto mayor con un paseo por fuera del país; sin duda, un elemento a tener en cuenta es cómo puedo comprar tiquetes aéreos baratos.

Esta es una inquietud que, en ocasiones, suele determinar el sí o el no, cuando se desea viajar por motivos de ocio o recreación. Y no es para menos, este año que inicia viene con anuncios importantes en torno a las alzas en los principales bienes, productos y servicios, donde los tiquetes aéreos no son la excepción.

Aunque todavía no se ha definido cuál será el ajuste que tendrán las tarifas aéreas en el país para este 2023, un anuncio con el que cerró el año respecto a este tema, es que el Gobierno nacional en articulación con los operadores aéreos y operadores turísticos, estaban buscando alternativas de beneficio mutuo que permitieran establecer un incremento que no fuera superior al 14 %.

Perú, México, Argentina y Curazao son destinos ideales para viajar en 2023. Para ello, se necesita del pasaporte. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Mientras se conoce el fruto de estas reuniones, es importante tener en cuenta que por esta temporada alta, la compra de tiquetes aéreos se convierte en toda una odisea, y más si se busca generar un ahorro al bolsillo. Por esta razón, el portal Turismocity -que es uno de los más reconocidos en temas de viajes en Latinoamérica- destacó siete recomendaciones prácticas para encontrar tiquetes al mejor precio.