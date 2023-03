Estas son las 12 mejores películas con las que se puede aprender finanzas y economía

La industria cinematográfica brinda una amplia gama de películas para el gusto de todos los espectadores, especialmente cuando se abordan temas relacionados con las finanzas y la economía, y que permiten, en la mayoría de los casos, entender este aspecto de la vida de una manera más fácil y amena.

Ya no se necesita ir a una sala de cine, sino que desde un celular o computador es posible disfrutar de estas historias. Pero ¿con cuáles películas se puede aprender finanzas y economía?, al respecto el banco BBVA dio a conocer un listado de los 12 mejores largometrajes que han abordado esta temática y que han dejado importantes lecciones en torno al funcionamiento de la bolsa, fondos de inversiones, exceso de deudas y/o adicciones a las compras.

1. El lobo de Wall Street (2013): su protagonista (Leonardo DiCaprio) es un corredor de bolsa sin escrúpulos que hace pensar al espectador sobre la ética de los mecanismos para obtener dinero. Él, un estafador ególatra, subió a la cima del mundo financiero en Nueva York de forma fraudulenta. El gran dilema moral sobre si el dinero corrompe se pone de manifiesto en este filme, sobre todo, en el mundo de las ventas y el marketing y del que se obtienen varias conclusiones: la importancia de entender y conocer al público y cuáles son sus necesidades, fijarse objetivos claros, ser el mejor vendedor de uno mismo y rodearse de un equipo leal.

El Lobo de Wall Street es una película que permite al espectador tener una visión sobre cómo es el competitivo mundo de los negocios, especialmente, en el mercado bursátil. - Foto: Getty Images/Image Source

2. En busca de la felicidad (2006): basada en la vida de Chris Gardner (interpretado por Will Smith), un empresario estadounidense fundador de la firma de bolsa de valores Gardner Rich & Co, la película contiene un montón de lecciones de vida y de finanzas que son esenciales: aceptar ayuda de donde se pueda conseguir y no tener miedo a pedirla. Si se está endeuda o enfrentando una quiebra, se debe aprovechar cualquier ayuda y nunca perder de vista el premio de estar libre de deudas y trabajar más que los demás.

3. Mary Poppins (1964): según Luis Garvía Vega, director del Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros en ICADE Business School (Universidad Pontificia Comillas), esta es una de las películas sobre economía más completas de la historia del cine, ya que desde el principio aborda la desigualdad social de la época, el valor el trabajo, el profesionalismo y otros aspectos relacionados con la economía conductual.

El actor Will Smith encarnó el pantalla grande la historia del empresario la vida de Chris Gardner. Con la película "En Busca de la Felicidad", tuvo su primera nominación como Mejor Actor en los Premios Oscar. Foto: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic - Getty Images. - Foto: FilmMagic

4. Wall Street (1987): Gordon Gekko es un despiadado corredor de bolsa que adora el dinero y el poder que este le proporciona. Bud Fox es un joven corredor de bolsa desesperado por trabajar con él. La atracción del éxito pone a Fox en un camino que le lleva al uso de información privilegiada, a los negocios turbios, a los coches rápidos y a las mujeres. Esta película está ambientada en el Nueva York de finales de los ochenta, en pleno apogeo de la cultura yuppie.

5. La gran apuesta (2015): se trata de una película muy aclamada por muchos inversores, no solo por contar la historia de varios de ellos que previeron crisis financiera de 2008 en EE. UU., sino por las lecciones financieras que deja. A través de este filme se puede aprender conceptos como bonos hipotecarios, hipotecas prime y subprime o SWAPS.

6. Slumdog Millionaire (2008): es la historia de un adolescente de Mumbai que se convierte en concursante del programa Quién quiere ser millonario. Esta película, donde se destaca el esfuerzo personal para sobrevivir y progresar, muestra también es un canto al espíritu emprendedor del capitalismo.

El cine tiene una amplia variedad de películas que permiten a cualquier espectador entender de una manera sencilla, mediante una trama interesante, cómo son importantes las finanzas y saber de economía. - Foto: SENA

7. Maxed Out (2006): el documental trata el tema de la pérdida financiera. Observando las similitudes entre la industria crediticia y el tráfico de drogas, Maxed Out analiza las prácticas de préstamos depredadores de algunas instituciones financieras y cómo estos han impactado en la calidad de vida de los más necesitados.

8. Confesiones de una adicta a las compras (2009): aborda los problemas financieros de una graduada universitaria que, irónicamente, termina consiguiendo un trabajo como columnista de consejos financieros. El mayor aprendizaje que se puede obtener con esta película es, por un lado, que no se debe ver una tarjeta de crédito como un dinero al que se puede disponer como si fuera propio; y por el otro, que se debe saber hasta cuanto se puede adquirir deudas.

9. Inside Job (2010): a través de amplias entrevistas e investigaciones, este documental ganador del Oscar descubre la verdad detrás de la crisis económica de 2008, cómo se predijo y cómo podría haberse evitado.

10. El color del dinero (1996): esta cinta trata sobre el dinero, la explotación y la venganza. Protagonizada por Tom Cruise, el filme muestra que la gestión de inversiones necesita tanto talento como experiencia para obtener grandes resultados a largo plazo y construir una gran empresa.

La película "Confesiones de una adicta a las compras" o también conocida como "Loca por las compras", explora los dilemas financieros de una mujer que no sabe decir no a un capricho. - Foto: Getty Images

11. Glengarry Glen Ross (1992): un grupo de agentes inmobiliarios recibe un ultimátum: todos, excepto los dos mejores, serán despedidos. La lección que nos da la película es que ningún trabajo merece la pérdida de la dignidad y la integridad para alcanzar el éxito. Además, el camino del dinero como único objetivo nos lleva a la autodestrucción como seres humanos.

12. Boiler Room (2000): es una película clásica de negocios que capta la mentalidad de algunas personas decididas en su camino para conseguir lo que quieren cuando lo quieren. Demuestra cómo funcionan los timos y las técnicas clásicas de venta bajo presión en persona y por teléfono.