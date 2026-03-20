El mercado de valores se abre a nuevos perfiles: crece la inversión desde cero en Colombia

El mercado de valores en Colombia empieza a mostrar señales de cambio en su base de inversionistas. Según cifras de la plataforma Trii, 7 de cada 10 usuarios invierten por primera vez, un dato que refleja cómo el acceso a instrumentos financieros se ha ampliado más allá de los perfiles tradicionales.

En sus cinco años de operación, la fintech ha superado las 700.000 cuentas en la región, de las cuales cerca de 500.000 corresponden a Colombia, contribuyendo a la creación de aproximadamente 300.000 nuevas cuentas de inversión en el mercado local.

El crecimiento sugiere que cada vez más personas están dando el paso hacia la inversión formal, aunque con montos iniciales más bajos.

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El comportamiento de los usuarios confirma ese cambio. Aunque el ticket promedio se ubica alrededor de $7 millones, cerca del 25 % de los inversionistas invierte menos de $1 millón, lo que evidencia la entrada de nuevos perfiles que antes no participaban en este tipo de mercados.

“Estamos viendo a miles de personas invertir por primera vez. Ese cambio es más grande que cualquier cifra”, afirmó Esteban Peñaloza, CFO de trii.

La plataforma también ha ampliado su portafolio más allá de acciones, incorporando productos como fondos de inversión, CDT y portafolios administrados.

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Actualmente, administra más de USD $100 millones en activos y supera los USD $500 millones en custodia, en un ecosistema que ha procesado más de USD $2.000 millones en transacciones desde su creación.

CFO de Trii.

El crecimiento no solo se explica por mayores rendimientos, sino también por un proceso de aprendizaje. La compañía reporta casos como el de un usuario que inició con $200.000 y hoy acumula más de $500 millones en su portafolio, lo que ilustra cómo la experiencia y la permanencia en el mercado pueden transformar el perfil del inversionista.

Sin embargo, el avance también deja retos. La participación sigue siendo desigual: 70 % de los usuarios son hombres y 30 %, mujeres, y la inversión continúa concentrándose en pocas acciones locales, lo que plantea la necesidad de diversificación y mayor educación financiera.

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Cinco años después, el desafío ya no es solo atraer nuevos inversionistas, sino lograr que se mantengan en el tiempo. En un mercado que apenas empieza a profundizarse, el crecimiento del número de usuarios muestra un cambio relevante, pero también abre la discusión sobre cómo consolidar una cultura de inversión más amplia y sostenible.