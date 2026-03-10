Hitachi Energy invertirá 80 millones de dólares para ampliar su planta de transformadores en Colombia

La compañía tecnológica energética Hitachi Energy anunció una inversión adicional de 150 millones de dólares en América Latina para ampliar su capacidad de fabricación de transformadores, de los cuales 80 millones estarán destinados a Colombia, específicamente a la planta ubicada en Dosquebradas (Risaralda).

La iniciativa busca responder al aumento de la demanda mundial de infraestructura eléctrica, impulsada por la electrificación, el crecimiento de las energías renovables y el desarrollo de tecnologías de alto consumo energético como los centros de datos.

La inversión contempla la modernización de las instalaciones de la planta colombiana, con nuevas áreas de producción y almacenamiento, incorporación de maquinaria de última generación, automatización de procesos, y optimización logística.

El bagazo que enciende la transición energética en Colombia

Además, el proyecto incluye la adquisición de terrenos para futuras expansiones, con el objetivo de fortalecer la capacidad productiva del complejo industrial.

De acuerdo con la empresa, la ampliación de la planta de Dosquebradas permitirá generar alrededor de 150 empleos directos y cerca de 500 indirectos, contribuyendo al desarrollo económico regional.

Esta planta, que opera desde 1963, abastece mercados internacionales con transformadores utilizados en redes eléctricas y proyectos de infraestructura energética.

La compañía señaló que Latinoamérica cumple un papel estratégico en su plan de expansión global, ya que cuenta con matrices energéticas renovables y talento especializado que pueden apoyar el crecimiento de la infraestructura eléctrica necesaria para la transición energética.

Cali pone en marcha su primer piloto solar de generación distribuida y marca un hito en transición energética

En paralelo, la empresa destinará 70 millones de dólares en Brasil para fortalecer sus plantas en São Paulo, lo que permitirá aumentar la capacidad productiva regional.