A cuánto está el dólar en casas de cambio este 7 de diciembre: precio oficial

El dólar es una de las divisas más importantes del mundo y que tiene gran incidencia en los gobiernos y en las decisiones macroeconómicas en las distintas economías, además de influencia también en decisiones empresariales y personales. Es por ello que la divisa es sujeto de seguimiento y análisis.

La moneda americana tiene una gran incidencia en Colombia, dado que es la principal divisa con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.

Además, el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

La moneda estadounidense comenzó diciembre en caída. | Foto: El País

Muchos optan por comprar y vender dólares a través de casas de cambio, ya sea en razón de un viaje, de ahorro o de inversión. Estos son los precios para este domingo 7 de diciembre.

Siempre se debe tener en cuenta que los fines de semana los precios tienen como base el cierre del viernes anterior y que sus fluctuaciones responden únicamente a ese precio promedio.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve

Según un monitoreo hecho en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 7 de diciembre se situó cerca de $ 3.703, mientras que el de venta rondó los $ 3.837. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,732 3,850 118 Cali 3,700 3,860 160 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,700 3,760 60 Medellín 3,673 3,822 149 Pereira 3,750 3,840 90

Así se mueve la moneda. | Foto: Adobe Stock

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM domingo 7 de diciembre de 2025 3703.21 3837.14 3830.02 sábado 6 de diciembre de 2025 3703.21 3837.14 3830.02 viernes 5 de diciembre de 2025 3711.07 3845.89 3757.92 jueves 4 de diciembre de 2025 3674.64 3819.29 3780.8 miércoles 3 de diciembre de 2025 3691.43 3831.07 3817.66 martes 2 de diciembre de 2025 3715.36 3849.29 3784.43

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,750 3,850 100 Cambios AG 3,700 3,850 150 Cambios Kapital 3,740 3,840 100 Cambios Monkey 3,650 3,800 150 Cambios Vancouver 3,740 3,840 100 El Condor Cambios 3,700 3,850 150

La cotización del dólar bajó. | Foto: El País