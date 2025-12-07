Suscribirse

A cuánto está el dólar en casas de cambio este 7 de diciembre: precio oficial

Tenga en cuenta que el valor de la moneda este domingo, y los fines de semana, tiene como referencia el precio de cierre del viernes anterior.

Redacción Semana
7 de diciembre de 2025, 8:33 p. m.
Así se mueve la divisa americana. | Foto: getty images

El dólar es una de las divisas más importantes del mundo y que tiene gran incidencia en los gobiernos y en las decisiones macroeconómicas en las distintas economías, además de influencia también en decisiones empresariales y personales. Es por ello que la divisa es sujeto de seguimiento y análisis.

La moneda americana tiene una gran incidencia en Colombia, dado que es la principal divisa con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.

Además, el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense comenzó diciembre en caída. | Foto: El País

Muchos optan por comprar y vender dólares a través de casas de cambio, ya sea en razón de un viaje, de ahorro o de inversión. Estos son los precios para este domingo 7 de diciembre.

Siempre se debe tener en cuenta que los fines de semana los precios tienen como base el cierre del viernes anterior y que sus fluctuaciones responden únicamente a ese precio promedio.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve

Según un monitoreo hecho en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 7 de diciembre se situó cerca de $ 3.703, mientras que el de venta rondó los $ 3.837. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Contexto: Qué hacer si no le pagan la prima a tiempo o su empleador evade el pago: ojo a las medidas

Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7323,850118
Cali3,7003,860160
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7003,76060
Medellín3,6733,822149
Pereira3,7503,84090
Dólar dólares
Así se mueve la moneda. | Foto: Adobe Stock

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

Fecha Precio de compraPrecio de ventaTRM
domingo 7 de diciembre de 20253703.213837.143830.02
sábado 6 de diciembre de 20253703.213837.143830.02
viernes 5 de diciembre de 20253711.073845.893757.92
jueves 4 de diciembre de 20253674.643819.293780.8
miércoles 3 de diciembre de 20253691.433831.073817.66
martes 2 de diciembre de 20253715.363849.293784.43

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Contexto: Advierten aumento en las tasas de interés del Banco de la República. ¿Hasta qué niveles llegarían? Estas son las razones
Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7503,850100
Cambios AG3,7003,850150
Cambios Kapital3,7403,840100
Cambios Monkey3,6503,800150
Cambios Vancouver3,7403,840100
El Condor Cambios3,7003,850150
La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
La cotización del dólar bajó. | Foto: El País

Tenga en cuenta que las casas de cambio funcionan comprando y vendiendo divisas, obteniendo ganancias a través de la diferencia entre la tasa de compra y venta, y a veces, cobrando una comisión por la operación.

