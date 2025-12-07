Divisas
A cuánto está el dólar en casas de cambio este 7 de diciembre: precio oficial
Tenga en cuenta que el valor de la moneda este domingo, y los fines de semana, tiene como referencia el precio de cierre del viernes anterior.
El dólar es una de las divisas más importantes del mundo y que tiene gran incidencia en los gobiernos y en las decisiones macroeconómicas en las distintas economías, además de influencia también en decisiones empresariales y personales. Es por ello que la divisa es sujeto de seguimiento y análisis.
La moneda americana tiene una gran incidencia en Colombia, dado que es la principal divisa con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.
Además, el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.
Muchos optan por comprar y vender dólares a través de casas de cambio, ya sea en razón de un viaje, de ahorro o de inversión. Estos son los precios para este domingo 7 de diciembre.
Siempre se debe tener en cuenta que los fines de semana los precios tienen como base el cierre del viernes anterior y que sus fluctuaciones responden únicamente a ese precio promedio.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve
Según un monitoreo hecho en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 7 de diciembre se situó cerca de $ 3.703, mientras que el de venta rondó los $ 3.837. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,732
|3,850
|118
|Cali
|3,700
|3,860
|160
|Cartagena
|3,600
|3,850
|250
|Cúcuta
|3,700
|3,760
|60
|Medellín
|3,673
|3,822
|149
|Pereira
|3,750
|3,840
|90
De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|domingo 7 de diciembre de 2025
|3703.21
|3837.14
|3830.02
|sábado 6 de diciembre de 2025
|3703.21
|3837.14
|3830.02
|viernes 5 de diciembre de 2025
|3711.07
|3845.89
|3757.92
|jueves 4 de diciembre de 2025
|3674.64
|3819.29
|3780.8
|miércoles 3 de diciembre de 2025
|3691.43
|3831.07
|3817.66
|martes 2 de diciembre de 2025
|3715.36
|3849.29
|3784.43
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,730
|3,890
|160
|Amerikan Cash
|3,750
|3,850
|100
|Cambios AG
|3,700
|3,850
|150
|Cambios Kapital
|3,740
|3,840
|100
|Cambios Monkey
|3,650
|3,800
|150
|Cambios Vancouver
|3,740
|3,840
|100
|El Condor Cambios
|3,700
|3,850
|150
Tenga en cuenta que las casas de cambio funcionan comprando y vendiendo divisas, obteniendo ganancias a través de la diferencia entre la tasa de compra y venta, y a veces, cobrando una comisión por la operación.