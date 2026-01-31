Euro

Así se cotiza el euro este 31 de enero en Colombia: precio y panorama de la moneda europea

La divisa mantiene movimientos moderados frente al peso colombiano.

Redacción Economía
31 de enero de 2026, 5:14 p. m.
La cotización del euro es clave para pagos internacionales.
La cotización del euro es clave para pagos internacionales.

El euro se mantiene estable en Colombia para la jornada de este sábado 31 de enero de 2026, con una cotización de 4.341 pesos colombianos, según el portal financiero Grupo Aval.

La moneda europea continúa moviéndose dentro de un rango moderado frente al peso, luego de las variaciones registradas en las últimas semanas, en un momento marcado por la atención de los inversionistas a los movimientos de las principales divisas internacionales.

El comportamiento del euro sigue siendo relevante para sectores como el comercio exterior, el turismo y los pagos internacionales, así como para personas que realizan conversiones de moneda o tienen compromisos financieros denominados en euros.

Más allá del valor de referencia del mercado, en el canal minorista el precio del euro varía dependiendo del tipo de operación.

Los valores aquí expresados corresponden a los fijados por las casas de cambio para la categoría de euro de bajo monto, utilizada comúnmente en operaciones al público:

De acuerdo con información publicada por Cambios Vancouver, una de las casas de cambio con presencia en el país, las tasas que se manejan actualmente se ubican en los siguientes rangos:

• Compra del euro: alrededor de 4.280 pesos, valor que reciben las personas al vender la divisa.

• Venta del euro: cerca de 4.380 pesos, precio que se paga al adquirir euros.

De acuerdo con Cambios Kapital Money Exchange, las tasas que se manejan actualmente son:

• Compra: 4.280 pesos

• Venta: 4.380 pesos

Por su parte, Sur Cambios registra los siguientes valores para este tipo de operación:

• Compra: 4.160 pesos

• Venta: 4.340 pesos

En el entorno local, la tasa de cambio también responde a la dinámica del mercado colombiano, a los flujos de capital y a la relación del peso con monedas de referencia como el dólar.

Casas de cambio manejan precios distintos según el tipo de operación. Foto: 123 Rf

Durante 2026, el euro ha mostrado movimientos moderados frente al peso, sin fluctuaciones abruptas, lo que ha permitido mantener cierta estabilidad para operaciones comerciales y financieras vinculadas a esta divisa.

La evolución de su precio continuará siendo un indicador clave para empresas, viajeros y ciudadanos que realizan transacciones internacionales, especialmente en un escenario global que sigue marcado por ajustes monetarios y expectativas económicas.

