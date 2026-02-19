Colpensiones

Colpensiones espera ley para implementar el pilar solidario: desafío para el sistema

La falta de financiación frena la puesta en marcha del beneficio.

Redacción Economía
19 de febrero de 2026, 11:56 a. m.
El Gobierno plantea que las pensiones más altas contribuyan al sostenimiento del Pilar Solidario.
El Gobierno plantea que las pensiones más altas contribuyan al sostenimiento del Pilar Solidario. Foto: ADOBE STOCK

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, explicó en una entrevista con 6AM W de Caracol Radio que, a pesar de los avances en la reforma pensional, el país aún está “en el limbo jurídico” en cuanto al financiamiento del llamado Pilar Solidario, el componente central del nuevo sistema de protección para adultos mayores.

Dussán explicó que la reforma pensional planteada por el presidente Gustavo Petro contempla un aporte del 1 % de las pensiones más altas para financiar el Pilar Solidario, complementado con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Sin embargo, aclaró que los recursos aún no están disponibles hasta que la norma apruebe formalmente su vigencia.

“Estamos esperando que, una vez pase la ley, podamos tener esos recursos para el pago de los pensionados, de los no pensionados… que hoy le estamos pagando a 3.120.000 pensionados; nos valen más o menos 9 billones al año”.

Qué es el Pilar Solidario y por qué importa

La reforma pensional recientemente aprobada por el Congreso de la República reorganiza el sistema de pensiones en tres pilares: Solidario, Semicontributivo y Contributivo.

El Pilar Solidario está diseñado para garantizar una renta mínima mensual a adultos mayores en situación de pobreza, vulnerabilidad o sin historial de cotización suficiente. Este mecanismo reemplazaría de manera progresiva programas existentes como Colombia Mayor, administrado por Prosperidad Social.

Un sistema en transición

Colpensiones ya ha recibido un flujo importante de afiliados: más de 200 000 colombianos han pasado de fondos privados al régimen público en los últimos meses, generando aportes que ascienden a alrededor de 20 billones de pesos, según Dussán.

Colpensiones confirma anhelado alivio para miles de pensionados en Colombia

Estos recursos contribuyen de forma directa al financiamiento de pensiones, pero no bastan por sí solos para sostener todos los pagos futuros.

Los adultos mayores representan un grupo económico importante de la población.
El debate legislativo definirá el alcance real del nuevo modelo pensional. Foto: El País

Según detalló el directivo, el financiamiento del sistema pensional no depende exclusivamente del Estado: de los recursos totales destinados al pago de pensiones, apenas 33 billones de pesos provienen del presupuesto nacional, y el monto restante corresponde a cotizaciones y traslados de los ciudadanos a Colpensiones.

Esto significa que la financiación del Pilar Solidario no puede depender únicamente de los aportes actuales, sino que requiere del marco jurídico definitivo que autorice la utilización de recursos adicionales previstos en la reforma.

Expectativas y desafío

Mientras el país aguarda la ratificación final de la ley por parte de la Corte Constitucional, el Pilar Solidario sigue siendo un pilar pendiente para millones de colombianos que aspiran a una vejez con respaldo económico.

Fallo de la Corte obliga a Colpensiones a flexibilizar acceso a pensiones

Si la ley se consolida, el sistema permitiría asegurar una pensión básica a quienes más lo necesitan, potenciando la justicia social y reduciendo la vulnerabilidad entre adultos mayores en condiciones precarias.

