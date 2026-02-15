¿Pensionados de Colpensiones deben preocuparse tras fallo que suspende salario mínimo? Responde Jaime Dussán, en SEMANA

SEMANA. Teniendo en cuenta que Colpensiones tiene la mayor parte de los pensionados con un salario mínimo, ¿cómo reciben la decisión tomada por el Consejo de Estado, de suspender el decreto de aumento salarial?.

Jaime Dussán. En Colpensiones respetamos y acatamos plenamente las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales.

La medida del Consejo de Estado es de carácter provisional y, como administrador del Régimen de Prima Media, ajustaremos nuestras actuaciones a lo que disponga la normatividad vigente y las directrices que el Gobierno Nacional defina a partir de dicha providencia.

Nuestro compromiso es garantizar continuidad, seguridad y claridad para los afiliados y pensionados, sin afectar la prestación del servicio.

Salario mínimo 2026 empezará a cobrar factura en el empleo, dice estudio de Fenalco. Foto: Fenalco / presentación PPT

SEMANA. Había pensionados que ganaban un poco más del mínimo y por lo tanto no les aplicó el alza del 23 %. Quedaron recibiendo el mínimo o menos (solo les subieron la inflación que fue de 5 %). ¿Qué va a pasar con ellos?.

J.D.: Mientras la medida cautelar esté vigente, Colpensiones continuará aplicando la normatividad vigente y las instrucciones oficiales que emita el Gobierno en cumplimiento de la providencia judicial.

Cualquier actualización normativa será implementada de manera ordenada, garantizando que cada pensionado reciba el valor que corresponda conforme a la ley.

Evitaremos especulaciones y actuaremos con rigor técnico en cada etapa del proceso judicial y de las decisiones que tomen las carteras ministeriales competentes.

SEMANA. ¿Qué ha representado para las cuentas de Colpensiones el pago con el incremento de 23 %?, ¿Cuántos recursos más demandó la aplicación de la medida en enero?.

J.D.: Colpensiones cuenta con la capacidad técnica y financiera para atender las obligaciones pensionales según los valores e incrementos definidos legalmente.

En este momento, y dado que el proceso judicial continúa en curso, no es apropiado anticipar conclusiones sobre impactos económicos definitivos.

Lo que sí podemos afirmar es que la entidad tiene asegurados los recursos para el pago oportuno y completo de todas las mesadas, cualquiera sea el ajuste que finalmente se establezca.

Los derechos pensionales son irrenunciables y el Estado siempre garantizará su protección especial.

Suspensión provisional del decreto de salario mínimo. Foto: Gettty Images/Montaje:SEMANA

SEMANA. Desde el punto de vista jurídico, ¿se podrían bajar las mesadas que ya se subieron?

J.D.: La medida del Consejo de Estado es provisional y no tiene efectos retroactivos. Lo técnica y jurídicamente correcto es determinar el alcance definitivo una vez se produzca la decisión de fondo.

Nuestra obligación institucional es aplicar lo que establezca el ordenamiento jurídico vigente en cada momento, garantizando siempre seguridad jurídica y continuidad en el pago a los pensionados.

Todos nuestros afiliados y pensionados pueden estar tranquilos pues Colpensiones mantiene intacto su compromiso de prestación de servicio de calidad, eficiencia y transparencia.

SEMANA. ¿Qué tan cierto es que el gobierno podría pasar el nuevo decreto transitorio, con el mismo aumento (23 %)?

J.D.: Ese es un asunto en el que Colpensiones, como administrador del Régimen de Prima Media, no tiene injerencia.

Corresponderá a las autoridades gubernamentales competentes dentro del marco que el Consejo de Estado definió en su providencia, avanzar en la definición.

Nuestra responsabilidad en Colpensiones es ajustar de inmediato los procesos operativos y administrativos al contenido de las normas que se vayan expidiendo, sea cual sea la cifra resultante, siempre en estricto cumplimiento de la ley.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) Foto: AFP

Aumentó número de pensionados con el mínimo

SEMANA. ¿Cuántos de los pensionados de Colpensiones ganaban el mínimo antes del alza y cuantos lo ganan ahora?.

J.D.: Antes del incremento fijado por el gobierno nacional a través del Decreto 1469 de 2025, 1.029.209 personas recibían una mesada de 1 salario mínimo (smlv); después de la entrada en vigencia de dicho decreto, 1.138.378 personas reciben una mesada de 1 smlv.

Ahora bien, mientras se adelanta la revisión judicial del decreto, es prudente evitar interpretaciones parciales que puedan generar confusiones.

Una vez el Gobierno Nacional emita el decreto transitorio y se consoliden los valores definitivos, se realizarán las verificaciones técnicas correspondientes y se informará oportunamente a la ciudadanía.

Lo central es que todas las mesadas están garantizadas.

SEMANA. ¿De pasar la prueba en la que está la reforma pensional en la Corte Constitucional, implicaría algún cambio en Colpensiones, por tener jubilados del mínimo?.

J.D.: La reforma pensional continúa en estudio por parte de la Corte Constitucional y esperamos que se avance rápidamente en su definición.

Sus virtudes numerosas requieren ser puestas en marcha para garantizar dignidad en su vejez a millones de personas.

Ahora bien, en el evento en el cual sea declarada constitucional, su contenido se articulará con el salario mínimo que se encuentre vigente en ese momento. Por el momento sería inapropiado anticipar efectos o interpretaciones.

Lo que sí podemos reiterar es que Colpensiones seguirá cumpliendo su misión de proteger los derechos de los pensionados y garantizar la prestación del servicio de manera eficiente, transparente y con plena seguridad jurídica.