La posible causa del choque de trenes en España que dejó más de 40 muertos: revelan el resultado de la investigación preliminar

Días atrás se presentó un accidente de trenes en España que causó la muerte de más de 40 pasajeros y otras decenas de personas quedaron heridas. Ante la situación, las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas del incidente, debido a que no hubo una explicación lógica inicial que diera respuesta.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) presentó un informe preliminar de las indagaciones al respecto. La principal teoría señala que una rotura de un carril fue lo que provocó el trágico accidente cerca de Adamuz, Córdoba, el pasado 18 de enero.

Ese día, dos trenes de alta velocidad se chocaron luego de que uno de esos se descarrilara e invadiera el carril de al lado.

Al menos 40 personas murieron y más de 120 resultaron heridas en el accidente ferroviario más mortífero en España en más de una década. Foto: AFP

La ruptura que determinó la comisión de investigación, según el informe, pudo haber sido la causa del descarrilamiento. Ese carril afectado fue fabricado por ArcelorMittal en el 2023 y se instaló en el lugar del accidente entre mayo y junio del 2025.

Las investigaciones también encontraron que la unión de ese carril con otro fabricado en 1989 también pudo haber influido en la tragedia; en especial la soldadura que unía los dos carriles podría ser un determinante en el accidente.

“Todo parece evidenciar que la causa principal ha sido la rotura, no tanto del carril como de una soldadura“, aseveró este lunes, 25 de enero, el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, a la prensa.

La Guardia Civil reveló videos aéreos de la tragedia del choque de tren en España. Foto: AFP

Y agregó que las autoridades competentes siguen investigando hasta qué punto esa ruptura influyó en el accidente de los dos trenes. También se está determinando si hubo complicaciones técnicas, para lo cual se está a la espera de los análisis metalúrgicos.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, volvió a asegurar, este mismo lunes, que la vía donde se reportó el accidente pasó por todas las revisiones de seguridad y que, de hecho, se llevaron a cabo más revisiones de las recomendadas.

Las autoridades encontraron una ruptura en el carril donde ocurrió el accidente. Foto: Guardia Civil Española

Y, en otras oportunidades, ha explicado que la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla ha sido objeto de remodelaciones durante los últimos años, pero que no todos los carriles han sido cambiados, para justificar el ensamble de un carril nuevo con uno fabricado en 1989.

Pese a que no hay una vida útil específica para los carriles de acero, su durabilidad depende de la calidad del acero, el tipo de tráfico que va a soportar el carril y el mantenimiento que se le vaya a realizar con cierta regularidad.