Revelan audios del choque de trenes en España que dejó 41 muertos. Así reaccionó el maquinista tras el descarrilamiento

El maquinista alertó de un “enganchón” y pidió detener el tráfico minutos antes del choque, sin que se activaran los sistemas de seguridad.

Redacción Mundo
21 de enero de 2026, 11:32 a. m.
Las autoridades en España investigan las causas del choque de trenes que ha dejado 41 muertos, Foto: AFP

Los audios de las comunicaciones entre el maquinista del tren de alta velocidad Iryo 6189 y el centro de mando de Adif en Atocha revelan nuevos detalles decisivos sobre el choque de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba), el mayor accidente en la historia de la alta velocidad en España, que deja hasta ahora 42 muertos y cientos de heridos.

Las grabaciones, extraídas de la caja negra del tren de Iryo y conocidas por Cordópolis, muestran que el conductor alertó de un problema grave segundos después del siniestro, aunque inicialmente lo describió como un fallo técnico. “He tenido un enganchón a la altura de Adamuz”, informó en su primera llamada, sin ser aún consciente de la magnitud del desastre ni de la presencia de otro tren en la vía.

En esa comunicación inicial, el maquinista explicó que el convoy había quedado inmovilizado y con el freno de emergencia activado. Cuando desde el centro de control le pidieron bajar los pantógrafos, respondió: “Más abajo no pueden estar. De hecho, tengo el tren bloqueado”.

Minutos después, en una segunda llamada, el tono cambió radicalmente. El conductor confirmó que el tren había descarrilado e invadido la vía contigua, una circunstancia crítica en una línea de alta velocidad. “Es un descarrilamiento. Estoy invadiendo la vía contraria”, alertó de forma reiterada, y pidió de manera urgente la suspensión del tráfico ferroviario en la zona.

Información en desarrollo...

