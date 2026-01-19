Accidente de tren en España: las lágrimas de Ana; su hermana embarazada perdió a su perro y ella lo busca desesperada

España llora a sus muertos y reza por los heridos de la tragedia del tren en Córdoba. El balance es desconsolador. Hay 39 pasajeros fallecidos y cientos de personas heridas de gravedad que hoy luchan por su vida en hospitales, incluidos algunos niños.

Poco a poco comienzan a revelar los dramas de quienes iban en el tren. Uno de los que más ha conmovido es el de Ana; la mujer iba con su hermana.

Imágenes aéreas del accidente de tren en España. Foto: Guardia Civil de España

“Ella está embarazada y se golpeó tratando de proteger a nuestro perro. Si no puedo hacer nada por ella ahora, al menos quiero encontrarlo”, contó al diario El Mundo entre lágrimas.

Ana García Aranda tiene 26 años y viajaba con su hermana, el novio de ella y Boro, un perrito que está perdido, tras la colisión.

Tragedia en España: impresionantes imágenes aéreas del choque de trenes que ha causado ya 39 muertos

La joven viajaba en el Iryo, el tren que iba de Málaga a Madrid. “Había gente que estaba muy mal. Los tenías delante y sabías que se te iban y no podías hacer nada”, narró compungida a los medios que la entrevistaron cuando estaba siendo rescatada en un video que fue publicado por el diario El País.

Los bomberos las encontraron, una ambulancia las recogió a ella y a su hermana y las llevaron al hospital.

En su conversación telefónica más adelante con el diario El Mundo, la joven hace un llamado para que la ayuden a encontrar a su mascota.

<b>Creo que mi hermana se dio un golpe en la cara tratando de proteger a Boro. Perdió la consciencia</b>. Ana, sobreviviente del accidente

“El tren empezó a ir muy rápido, a moverse mucho y a inclinarse y chirriar. Creo que se quedó a medio camino de volcar y de pronto todo se puso a oscuras. Había chillidos, sangre y cosas muy desagradables de ver. Los trozos del tren se quedaron en medio de nosotros. Creo que mi hermana se dio un golpe en la cara tratando de proteger a Boro. Perdió la conciencia. Yo no podía acceder a ella porque había cosas encima; estaba atrapada en el tren. Su novio está ileso. A mí me sacaron por la ventana y ya fuera, desde la ventana, la veía”, relata Ana.

Lo que se sabe del accidente

La llegada de maquinaria pesada este lunes al lugar de la colisión entre dos trenes de alta velocidad en España podría permitir que los equipos de rescate encontraran más cuerpos, aumentando así el balance de esta catástrofe que deja, por el momento, al menos 39 fallecidos.

Accidente de trenes en Adamuz, España. Foto: Guardia Civil Española

“Estamos esperando para que en esta misma mañana (...) se pueda instalar la maquinaria pesada, que son las grúas, que puedan levantar prácticamente el vagón uno, dos y tres del Alvia, que es el tren que se ha llevado la peor parte”, indicó el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en la televisión regional. “Previsiblemente, cuando se levante podremos encontrar [más] personas fallecidas”, agregó.

"Fue una película de terror": los relatos de los sobrevivientes del accidente de trenes en España que deja 39 muertos

La catástrofe dejó también más de 120 heridos, de los que 48 personas seguían hospitalizadas a mediodía del lunes, 12 en cuidados intensivos, según los servicios de emergencia.

La colisión ocurrió a las 19:45 locales cerca de Adamuz, unos 200 km al norte de Málaga. Un tren del operador privado Iryo descarriló cuando cubría la ruta de Málaga a Madrid con unas 300 personas a bordo, y chocó con un tren de la compañía pública Renfe, que iba desde la capital a Huelva llevando a 184 pasajeros.

Los primeros elementos de la investigación apuntan a que los últimos vagones del Iryo descarrilaron, y a continuación el otro convoy, que venía en sentido contrario, colisionó contra ellos.

“La cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado, esto es lo que de momento sabemos, con uno o varios de esos coches que se habían cruzado”, explicó en la madrugada el ministro de Transporte, Óscar Puente. El impacto fue tan violento que los dos primeros vagones del Madrid-Huelva salieron despedidos, indicó.

Imágenes del choque de trenes en España. Foto: Foto 1: API / Foto 2: API

“Parece una película de terror”, relató un pasajero, Lucas Meriako, que se encontraba a bordo del tren de Iryo, al canal La Sexta. “Se sintió un golpe muy fuerte por detrás y la sensación de que todo el tren se iba a caer”, agregó.

Imágenes aéreas de la Guardia Civil mostraron cómo quedaron los trenes, bastante lejos el uno del otro. El más dañado parece el de Renfe, con parte de sus vagones completamente volcados y convertidos en amasijos de hierro.

Cientos de metros más adelante, se ve el convoy rojo de Iryo, con la mayoría de sus vagones aún sobre las vías, pero sus dos últimos coches tumbados. La compañía dijo que el tren fue fabricado en 2022 y que su “última revisión se realizó el pasado 15 de enero”.

