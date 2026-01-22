Mundo

La cifra sigue creciendo: hallan más cuerpos sin vida tras accidente ferroviario en España

Se siguen encontrando víctimas mortales del accidente ferroviario en el sur de España; puede que con este hallazgo se haya llegado a la totalidad de los fallecidos.

Redacción Mundo
22 de enero de 2026, 7:45 p. m.
Hallaron más cuerpos de personas fallecidas.
Hallaron más cuerpos de personas fallecidas.

Se hallaron este jueves dos nuevos cuerpos entre los restos de los trenes que sufrieron una colisión el domingo en el sur de España; con este hallazgo se elevó el balance a 45 muertos, una cifra que podría ser definitiva.

Se han hallado en uno de los vagones”, confirmó a la AFP un portavoz del servicio de emergencias de Andalucía, sobre los que podrían ser los dos últimos cadáveres pendientes de encontrar, porque el número de denuncias de desaparecidos por parte de familiares ascendía exactamente a 45.

Se registra otro accidente ferroviario en España: varios heridos al chocar un tren con un muro caído en las vías

Actualmente no tenemos ninguna persona pendiente desaparecida que haya sido objeto de denuncia de las familias”, confirmó en rueda de prensa el coronel Fernando Domínguez, jefe del servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

En este momento, tras haber encontrado los cuerpos, se debe iniciar el proceso que pueda dar con la identidad de las dos personas fallecidas, “Tenemos que proceder ahora a la identificación” de los dos cuerpos. “Si la identificación se corresponde con las dos personas pendientes, finalizará el dispositivo de búsqueda”, añadió el coronel.

Al menos 43 personas murieron y más de 120 resultaron heridas en el accidente ferroviario más mortífero en España en más de una década
Siniestro ferroviario fatal.

En este momento todavía continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente, que ha sido la peor tragedia ferroviaria del territorio español desde el año 2013, cuando un descarrilamiento causó la muerte de 80 personas cerca de la ciudad de Santiago de Compostela.

Empiezan los entierros

Los investigadores encargados del caso han descartado la posibilidad de que hubiera un exceso de velocidad de los trenes antes de colisionar, así como también descartaron algún error humano que haya podido presentarse, por lo que en este momento están en la búsqueda de posibles explicaciones en las vías o propiamente en los aparatos.

Que sea la infraestructura, que sea la vía, es posible, sin duda, pero nos encontramos también ante un suceso muy extraño”, indicó el ministro de Transporte, Óscar Puente, reiterando que el proceso de investigación será “complejo” y largo.

Los familiares de las víctimas mortales de este accidente han empezado a darles sepultura a los cadáveres, en una situación que ha dejado profundamente conmovido a España y al mundo.

Choque de trenes en España deja al menos 21 muertos y un centenar de heridos. Hay personas atrapadas entre los fierros

Las víctimas serán objeto de un “homenaje de Estado” el 31 de enero en Huelva, la ciudad de donde venían muchos de los fallecidos.

Esta semana se han presentado varios incidentes ferroviarios, por lo cual algunos maquinistas han decidido hacer huelga para exigir mayor seguridad.

Nuevo accidente en España genera preocupación.
Diferentes accidentes esta semana golpean a España.

“Es una semana muy difícil y tenemos que intentar entre todos mantener la calma y reconducir esta situación”, respondió Óscar Puente en la radio Cadena Cope.

*Con información de AFP

