Cancillería ecuatoriana no podrá asistir a la reunión con Colombia, tras la guerra arancelaria: hicieron nueva propuesta de fecha

Se vive una tensa relación por estos días entre Ecuador y Colombia.

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 3:34 p. m.
Esto indicó la Cancillería ecuatoriana.
La Cancillería ecuatoriana se pronunció este viernes, 23 de enero, tras la propuesta del Gobierno colombiano de reunirse con varios actores del Gobierno de ese país para solucionar la crisis arancelaria que se vive por estos días.

Sin embargo, desde esa cartera se informó que se presentó una nueva contrapropuesta a Colombia para esa reunión, dado que el 25 de enero no pueden realizarla. No obstante, dicen que el diálogo sigue abierto.

La razón de su no asistencia, según lo dicho oficialmente, es una agenda previa programada con una misión de seguridad de un país cooperante considerado importante.

La canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, precisó que el país busca que haya una mayor presencia y control del Estado colombiano en la frontera, para poder reducir la cantidad de productos que pasan de forma ilícita al país y generan violencia.

Además, se refirió al impuesto con el que se gravarían las importaciones colombianas, asegurando que no es un arancel, sino una tasa de seguridad que se está poniendo a los productos para poder cubrir este costo que, según asegura, hoy no es compartido, sino que recae mayoritariamente en Ecuador.

“El Ecuador ha hecho una propuesta de fechas para la siguiente semana, para poder mantener diálogos, pero insistir en la posición del Ecuador en este tema tan importante”, comentó la funcionaria.

Es importante recordar que el pasado 22 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció un arancel del 30 % para productos que llegan desde Colombia a ese país, tras evidenciar una falta de cooperación por parte del Estado colombiano para combatir grupos al margen de la ley que operan en la frontera.

Tras esa decisión, el Ministerio de Comercio de Colombia decidió imponer una tasa similar para productos que se exportan desde Ecuador. Además, suspendió la venta de energía, otro de los graves efectos de la tensión comercial.

