Cómo se mueve el dólar en casas de cambio este 27 de noviembre: precios del mercado

Este es el valor de la divisa en el país.

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 11:42 a. m.
El dólar es una de las monedas más importantes alrededor del mundo. Desde hace varios años, la divisa ha ganado cada vez más respaldo y solidez, dado que pertenece a la economía estadounidense. Son muchos los países, empresas e inversionistas que la toman de referencia, dada la incidencia en las transacciones globales.

En los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera descendente en el mercado oficial, que es el spot de la BVC. Es por ello que muchos se han aventurado a comprar un buen número de divisas para obtener rentabilidades en el futuro.

Dólar cerró en Colombia
Las casas de cambio son establecimientos en los que se pueden hacer este tipo de transacciones. Sin embargo, estos lugares definen su precio de manera autónoma, sin ningún organismo oficial.

Precio del dólar en Colombia: así fluctúa en casas de cambio hoy

Según un monitoreo realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 27 de noviembre se situó cerca de $ 3.692, mientras que el de venta rondó los $ 3.829. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7053,822117
Cali3,7103,885175
Cartagena3,6003,890290
Cúcuta3,7203,77555
Medellín3,6743,824150
Pereira3,7403,840100
Economia
De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
jueves 27 de noviembre de 20253692.963829.073773.6
miércoles 26 de noviembre de 20253692.963829.073806.16
martes 25 de noviembre de 20253716.923849.233804.09
lunes 24 de noviembre de 20253729.233862.693808.77
domingo 23 de noviembre de 20253726.543865.383808.77
sábado 22 de noviembre de 20253729.233866.923808.77
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7003,890190
Amerikan Cash3,7003,800100
Cambios AG3,7203,820100
Cambios Kapital3,7003,800100
Cambios Monkey3,7003,830130
Cambios Vancouver3,7003,800100
El Condor Cambios3,6503,800150

Es importante que siempre considere que las casas de cambio tienen un mercado autónomo. Es decir, funcionan bajo la ley de oferta y demanda, por lo que pueden definir sus precios sin depender de ningún organismo oficial.

Estas normalmente fijan los valores teniendo en cuenta precios de otras casas de cambio que son su competencia, también valores del mercado spot y también teniendo en cuenta el contexto sociopolítico de los países.

