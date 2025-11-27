Cómo se mueve el dólar en casas de cambio este 27 de noviembre: precios del mercado

El dólar es una de las monedas más importantes alrededor del mundo. Desde hace varios años, la divisa ha ganado cada vez más respaldo y solidez, dado que pertenece a la economía estadounidense. Son muchos los países, empresas e inversionistas que la toman de referencia, dada la incidencia en las transacciones globales.

En los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera descendente en el mercado oficial, que es el spot de la BVC. Es por ello que muchos se han aventurado a comprar un buen número de divisas para obtener rentabilidades en el futuro.

Este es el comportamiento de la divisa. | Foto: Getty Images

Las casas de cambio son establecimientos en los que se pueden hacer este tipo de transacciones. Sin embargo, estos lugares definen su precio de manera autónoma, sin ningún organismo oficial.

Precio del dólar en Colombia: así fluctúa en casas de cambio hoy

Según un monitoreo realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 27 de noviembre se situó cerca de $ 3.692, mientras que el de venta rondó los $ 3.829. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,705 3,822 117 Cali 3,710 3,885 175 Cartagena 3,600 3,890 290 Cúcuta 3,720 3,775 55 Medellín 3,674 3,824 150 Pereira 3,740 3,840 100

La divisa ha fluctuado en los últimos días de manera importante. | Foto: Adobe Stock

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM jueves 27 de noviembre de 2025 3692.96 3829.07 3773.6 miércoles 26 de noviembre de 2025 3692.96 3829.07 3806.16 martes 25 de noviembre de 2025 3716.92 3849.23 3804.09 lunes 24 de noviembre de 2025 3729.23 3862.69 3808.77 domingo 23 de noviembre de 2025 3726.54 3865.38 3808.77 sábado 22 de noviembre de 2025 3729.23 3866.92 3808.77

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,700 3,890 190 Amerikan Cash 3,700 3,800 100 Cambios AG 3,720 3,820 100 Cambios Kapital 3,700 3,800 100 Cambios Monkey 3,700 3,830 130 Cambios Vancouver 3,700 3,800 100 El Condor Cambios 3,650 3,800 150

Es importante que siempre considere que las casas de cambio tienen un mercado autónomo. Es decir, funcionan bajo la ley de oferta y demanda, por lo que pueden definir sus precios sin depender de ningún organismo oficial.

Esta es la variación del dólar. | Foto: getty images