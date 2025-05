Contrabando e impuestos, entre lo que evita que el comercio corra más rápido

El comercio salió a flote en abril pese a las grandes dificultades de la economía colombiana, que no crece mucho. Así lo mostró la Bitácora de Fenalco, en el que se evidencia que el sector fue uno de los jalonadores del producto interno bruto (Pib) en el primer trimestre del año. En el segmento al por mayor, junto con la reparación de vehículos automotores, el crecimiento fue de 6 %, según estadísticas del Dane.

En aumento

Las estadísticas así lo evidencian, pues entre 2017 y 2024, según los comerciantes, la participación de productos ilegales en el mercado se duplicó. Hoy estos productos que no pagan impuestos son el 36 %, mientras que la cifra era de 13 % hace 8 años .

Alza del contrabando versus caída de ventas legales

Cálculos realizados en el ejercicio de estimar los impactos, señalan que “por cada 1 % que crece el contrabando, las ventas legales caen un 0,27 %. Así, el alza de impuestos no solo no logró su objetivo de reducir significativamente el consumo, sino que debilitó el mercado formal y benefició a redes ilegales que no pagan impuestos y que operan sin control.