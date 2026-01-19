Pensión

Corte ordena pago extraordinario para que trabajadores despedidos puedan pensionarse

El fallo protege a empleados que estaban cerca de cumplir los requisitos pensionales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
19 de enero de 2026, 3:49 p. m.
Las entidades deberán asumir aportes pensionales en casos excepcionales.
Las entidades deberán asumir aportes pensionales en casos excepcionales. Foto: Foto: 123rf

La Corte Constitucional de Colombia emitió una decisión que representa una victoria para trabajadores despedidos que se encontraban bajo circunstancias especiales de protección.

En una sentencia reciente, el alto tribunal estableció que las empresas deben pagar de forma extraordinaria los aportes pensionales que les faltan a ciertos trabajadores despedidos para que estos puedan acceder al derecho a la pensión de vejez.

El caso surge a partir de dos trabajadores que ejercían cargos de provisionalidad en entidades estatales y fueron despedidos pese a condiciones personales que los colocaban bajo protección especial.

Fico Gutiérrez radicó solicitud ante la Corte Constitucional para tumbar decreto de emergencia económica de Petro

Uno de ellos, un prepensionado, fue desvinculado de su empleo aun cuando le faltaban pocas semanas para cumplir con los requisitos de cotización pensional. El otro trabajador también estaba bajo esta condición, además de presentar una situación de salud delicada.

Macroeconomía

Enero llega con remates: supermercados ajustan precios tras la cuesta de inicio de año

Macroeconomía

Dólar amanece a la baja y en modalidad ‘Next day’ tras festivo en EE. UU.: valor del 19 de enero

Macroeconomía

Fedearroz pide medidas urgentes para comercializar la cosecha arrocera de 2026

Macroeconomía

Precio de la gasolina bajará $300 desde febrero: MinHacienda confirmó el dato y así quedará el promedio en las principales ciudades

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio para este 19 de enero: así se mueve la moneda

Macroeconomía

Por esta razón, pese a las restricciones de Trump, no caerían las remesas que llegan al país desde EE. UU.

Macroeconomía

¿Qué es vivienda VIS y cuál es su diferencia con la VIP? Así puede buscar atractivos proyectos

Nación

Jorge Enrique Ibáñez Najar revela cuándo se conocerá la decisión sobre la emergencia económica de Petro: será pronto

Opinión

¿Cuál buen nombre?

Nación

Nueva petición a la Corte Constitucional para que suspenda la emergencia económica decretada por el Petro

Ambos promovieron acciones de tutela argumentando que sus empleadores sabían de su situación y, sin embargo, procedieron con la terminación del contrato sin considerar las protecciones legales a las que tenían derecho. La Corte concluyó que estas circunstancias sí requerían medidas de protección especial.

En su fallo, la Corte Constitucional recordó que las personas en cargos de provisionalidad “gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, pues la naturaleza del nombramiento implica que este es temporal”.

Esa temporalidad no puede convertirse en excusa para vulnerar derechos cuando el trabajador está próximo a cumplir requisitos pensionales o padece condiciones de salud que ameritan protección, según estableció en la sentencia T318 de 2025.

MinHacienda confirma que publicará el proyecto de decreto para restringir la inversión de los fondos privados de pensiones

Por eso, en el caso del trabajador prepensionado, el tribunal ordenó que la entidad empleadora identifique si hay vacantes iguales o similares a las que ocupaba para ofrecerle una nueva contratación.

El uso de monedas para efectuar pagos, también es una práctica común.
El pronunciamiento busca evitar la vulneración del derecho a la seguridad social. Foto: 123 Rf

Si no existen plazas disponibles, la Corte dispuso que el empleador debe pagar los aportes que le faltan al trabajador para completar las semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez.

En el segundo caso, donde el trabajador presenta condiciones de salud, el tribunal lamentó que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social y los aportes a pensión no se hubieran interrumpido tras la desvinculación, pero también estableció que la entidad accionada debe priorizar su reintegro en cuanto se abra una vacante.

Si eso no es posible, esa entidad deberá igualmente cubrir los aportes pensionales pendientes para que la persona pueda pensionarse.

Así funciona el beneficio que puede adelantar su pensión sin hacer nuevos aportes

La decisión de la Corte Constitucional busca garantizar que trabajadores con protecciones especiales como quienes están a punto de pensionarse o enfrentan problemas de salud graves no pierdan su capacidad de acceder a la pensión por decisiones arbitrarias de sus empleadores.

Con esta sentencia, el alto tribunal envía un mensaje claro sobre la obligación de respetar los derechos laborales y pensionales incluso en situaciones de provisionalidad y despido.

Más de Macroeconomía

Makro celebra 30 años de operación en Colombia, consolidándose como un actor estratégico en el desarrollo económico.

Enero llega con remates: supermercados ajustan precios tras la cuesta de inicio de año

El efectivo sigue siendo el medio de pago predominante en Colombia, con una participación del 77,8 % en el número de transacciones y del 78,6 % en el valor de las mismas, según la encuesta de percepción sobre el uso de los instrumentos para pagos habituales en Colombia, que realiza el Banco de la República. Foto: 123rf

Corte ordena pago extraordinario para que trabajadores despedidos puedan pensionarse

Stock Market Data, Stock Market and Exchange, Stock Market Crash, Dollar Sign, Moving Down

Dólar amanece a la baja y en modalidad ‘Next day’ tras festivo en EE. UU.: valor del 19 de enero

Cultivo de Arroz de la marca Blanquita

Fedearroz pide medidas urgentes para comercializar la cosecha arrocera de 2026

Gasolina

Precio de la gasolina bajará $300 desde febrero: MinHacienda confirmó el dato y así quedará el promedio en las principales ciudades

currency rates, Colombian peso vs US dollar, White background, financial concept, Banknotes on a small scale

Precio del dólar en casas de cambio para este 19 de enero: así se mueve la moneda

remesas Colombia

Por esta razón, pese a las restricciones de Trump, no caerían las remesas que llegan al país desde EE. UU.

A julio de este año, la comercialización de vivienda nueva fue de 133.419 unidades (92.759 viviendas VIS y 40.660 No VIS), según estadísticas de Camacol.

¿Qué es vivienda VIS y cuál es su diferencia con la VIP? Así puede buscar atractivos proyectos

EE.UU.

Colombianos en bancarrota: en 2025, cerca de 20.000 se acogieron a la ley de insolvencia, 79% más que en 2024

Petro se pronunció sobre el contrato de 10 mil millones de pesos firmado para su defensa jurídica internacional tras la inclusión en la Lista Clinton.

Gobierno Petro buscaría frenar rebelión de gobernadores: citó a reunión a 17 mandatarios departamentales

Noticias Destacadas