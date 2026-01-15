Nación

Nueva petición a la Corte Constitucional para que suspenda la emergencia económica decretada por el Petro

La Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) hizo la solicitud al despacho del magistrado Carlos Camargo.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 8:53 p. m.
La Asociación de Ciudades Capitales y la Corte Constitucional.
La Asociación de Ciudades Capitales y la Corte Constitucional. Foto: Semana

El director general de Asocapitales, Andrés Santamaría, le pidió a la Corte Constitucional que suspenda el decreto que expidió el gobierno del presidente Gustavo Petro para declarar la emergencia económica en Colombia.

Por medio de un documento de once páginas que llegó al despacho del magistrado Carlos Camargo, ponente en este proceso, la Asociación de Ciudades Capitales hizo la petición de suspensión tanto del decreto de la emergencia económica como el que adoptó medidas tributarias para atender los gastos del Presupuesto General necesario para hacer frente a esa contingencia.

Santamaría explicó en el documento que el auto 272 de 2023 de la Corte Constitucional, estableció que la suspensión provisional de los efectos de una norma, se pueden dar como una medida excepcional cuando las disposiciones producen efectos irremediables o que pretenden eludir el control de constitucionalidad.

Por eso, Asocapitales concluyó que “las motivaciones que sustentan el Decreto 1390 de 2025 son abiertamente inconstitucionales, toda vez que, como se ha señalado, se trata de situaciones estructurales y de deberes permanentes que el Estado no puede pretender solucionar desbordando los límites constitucionales establecidos para el ejercicio de poderes extraordinarios”.

Bogotá

Grave accidente en la avenida 68, en Bogotá, deja dos personas muertas tras choque múltiple

Cúcuta

Violencia en el Catatumbo: así está el panorama a un año de la guerra entre las disidencias de las Farc y el ELN en Norte de Santander

Nación

“El que perdona es Dios”: el doloroso mensaje del papá de Ismael tras el atentado en Neiva en el que murió su hijo de 11 años

Nación

Esta es la polémica carta de Otty Patiño, comisionado de paz, para trasladar a 17 cabecillas de Los Costeños y Los Pepes a cárcel de Barranquilla

Cartagena

Crisis de orden público en el sur de Bolívar va en aumento: gobernador Arana pide reunión urgente con el presidente Petro

Medellín

Juez denuncia penalmente a directivo del Inpec tras el polémico ‘tarimazo’ de criminales en Medellín

Nación

Caso Miguel Uribe Turbay: alias el Viejo, principal eslabón con la Segunda Marquetalia, firmó acuerdo con la Fiscalía, ¿por cuántos años de cárcel?

Macroeconomía

¿Cuáles son los impactos fiscales y operativos del incremento del salario mínimo en las principales ciudades del país?

El Debate

VIDEO | Andrés Santamaría, director de Asocapitales: “Ataques con drones aumentaron un 300 %”

El Debate

Alarmante anuncio desde Asocapitales: “Perdimos el control de las alarmas en las ciudades”

.
La Corte Constitucional adelanta una revisión automática de la declaratoria de emergencia económica. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Para la Asociación de Ciudades Capitales existe una “ausencia absoluta” de los hechos sobrevivientes en las razones del decreto que expitió el Gobierno para “utilizar indebidamente el estado de excepción como un mecanismo ordinario de gestión fiscal y presupuestal para eludir límites democráticos”.

El director Andrés Santamaría también manifestó en el documento que la declaratoria del estado de emergencia representa una “grave distorsión” al sistema de pesos y contrapesos del Estado colombiano, teniendo en cuenta que permite al Ejecutivo eludir el control democrático del Congreso y concentra facultades legislativas y fiscales.

“Esta situación puede ocasionar efectos jurídicos graves e irreparables a los distintos sectores económicos que resulten gravados como consecuencia de la expedición de decretos legislativos adoptados bajo el amparo de una emergencia carente de fundamento constitucional válido”, advirtió la Asociación.

El decreto de la emergencia económica ya desató una guerra entre el gobierno Petro y varios gobernadores departamentales que se negaron a cumplir una resolución que salió a partir de esa contingencia, por el efecto que podría causar en las finanzas de las regiones al tocar el impoconsumo (impuesto a bienes o servicios) sobre licores y tabacos.

Más de Nación

El accidente Involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta.

Grave accidente en la avenida 68, en Bogotá, deja dos personas muertas tras choque múltiple

El ELN y las disidencias de las Farc mantienen una guerra por el narcotráfico en el Catatumbo, en Norte de Santander. Para enviar la droga al exterior cuentan con varios socios.

Violencia en el Catatumbo: así está el panorama a un año de la guerra entre las disidencias de las Farc y el ELN en Norte de Santander

Centenares de personas se unieron al recorrido fúnebre.

“El que perdona es Dios”: el doloroso mensaje del papá de Ismael tras el atentado en Neiva en el que murió su hijo de 11 años

No

Nueva petición a la Corte Constitucional para que suspenda la emergencia económica decretada por el Petro

Otty Patiño estuvo en el Congreso hablando de la crisis del Catatumbo

Esta es la polémica carta de Otty Patiño, comisionado de paz, para trasladar a 17 cabecillas de Los Costeños y Los Pepes a cárcel de Barranquilla

Gobernador de Bolívar, Yamil Arana y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Crisis de orden público en el sur de Bolívar va en aumento: gobernador Arana pide reunión urgente con el presidente Petro

Advierten de posibles atentados en Medellín. Imagen de referencia de la ciudad y fotografía del 'tarimazo' del presidente Petro con cabecillas de estructuras criminales de la ciudad.

Juez denuncia penalmente a directivo del Inpec tras el polémico ‘tarimazo’ de criminales en Medellín

Alias el Viejo, último capturado por el crimen de Miguel Uribe Turbay, tiene varios ingresos a la cárcel y es cercano a la Segunda Marquetalia.

Caso Miguel Uribe Turbay: alias el Viejo, principal eslabón con la Segunda Marquetalia, firmó acuerdo con la Fiscalía, ¿por cuántos años de cárcel?

Vemos a un señor con gafas hablando con un micrófono,

Caso Miguel Uribe Turbay: alias Gabriela pidió ir a una cárcel de máxima seguridad tras amenazas en su contra

Autoridades reunidas analizando la seguridad para el compromiso deportivo.

Alcaldía de Barranquilla anunció medidas para el duelo de la Superliga entre Junior y Santa Fe

Noticias Destacadas