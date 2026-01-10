Situación fiscal

La situación fiscal no mejora: más deuda y en emergencia económica. Este es el panorama

Aunque el Gobierno dice que la economía va bien, basado en algunas variables favorables, tomó más deuda y decretó una emergencia económica. Con ingresos débiles y un gasto creciente, no hay mejora real.

Semana

10 de enero de 2026, 7:58 a. m.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, no la tendrá fácil en 2026. Enfrentará una emergencia económica como salvavidas, que será revisada por la Corte Constitucional.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, no la tendrá fácil en 2026. Enfrentará una emergencia económica como salvavidas, que será revisada por la Corte Constitucional. Foto: Juan Carlos Sierra-semana/ getty images

Después de un cierre de 2025 agitado por la controversia, con una reforma tributaria hundida en el Congreso de la República lo que le resta 16 billones de pesos al presupuesto 2026, aforado en 546,9 billones y tras la toma de una nueva deuda por 23 billones en medio de una declaratoria de emergencia que trae consigo más impuestos a los colombianos, el comienzo de 2026 plantea grandes desafíos.

Los campanazos han sonado de distinta manera sin que el Gobierno parezca aceptar que la situación es de sumo cuidado y que, además, tiende a empeorar.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, insiste en que se ha dado el manejo adecuado a la macroeconomía y que los problemas vienen de anteriores administraciones, cuando el país tomó una abultada deuda para enfrentar la pandemia.

También, a la junta del Emisor, que por mayoría se mantiene prudente con sus decisiones frente a las tasas de interés de referencia, que dejaron estables en 9,25 por ciento con el objetivo de reducir el riesgo de una subida abrupta de la inflación.

El presidente Gustavo Petro señaló que las decisiones de política monetaria no son neutras ni técnicas, sino que responden a intereses del “capital financiero” y a un pulso político para frenar su proyecto de gobierno.Pero las realidades estadísticas son tozudas.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), por ejemplo, en su más reciente informe de seguimiento, mantuvo la proyección de un recaudo inferior a la meta en al menos 8,5 billones de pesos.

Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica el 22 de diciembre de 2025
El déficit fiscal y la deuda marcarán el arranque económico de 2026. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Adobe Stock

Entre tanto, con menores ingresos públicos, la deuda sube a los niveles más altos, y el gasto primario del Gobierno, que mide la diferencia entre ingresos y gastos, excluyendo pago de intereses de deuda, en el balance de 2025 sobrepasaría la meta prevista en más de 9 billones de pesos.

La situación fiscal apretada que caracterizó el año que acaba de terminar se extendería en 2026, y, según el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, es “la peor sombra que tenemos”. A esa misma preocupación se suma el centro de pensamiento Anif, que calculó un déficit fiscal total superior al 7 por ciento, lo que llevaría a que el próximo Gobierno, inevitablemente, tenga que hacer un recorte sustancial en el presupuesto.

CARF hace dura advertencia: alza del salario mínimo para 2026 presionaría el déficit fiscal y la deuda pública

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana señaló que este es uno de los escenarios más complejos de la historia reciente del país, no solo por las cifras, sino por la postura del Ejecutivo, que, entre otras, ha pasado por encima del Legislativo, como ocurrió con la declaratoria de emergencia económica. Esta, según los académicos, tendría como propósito real “aprobar la reforma tributaria por decreto”, luego de haber sido rechazada en la instancia correspondiente.

De esa manera, el Observatorio Fiscal manifestó que la emergencia no es un accidente externo, “es una profecía autocumplida”, producto de que el Gobierno sobreestimó sus ingresos de forma sistemática y ahora usa la crisis que él mismo generó para justificar medidas extraordinarias.

“Con esta práctica, vuelve a utilizar una forma de creatividad contable que erosiona la confianza en la política fiscal y compromete la sostenibilidad del Estado”, afirmaron los expertos.

Pese a que desde la Casa de Nariño se reclama el reconocimiento de circunstancias como una economía que creció al 2,9 por ciento en octubre, según el índice ISE del Dane, o la tasa de desempleo en un solo dígito 7 por ciento en noviembre, lo cierto es que son múltiples los organismos que lanzan alertas.

¿Dónde alcanza más y menos el salario? Así cambió el costo de vida en las ciudades del país

La calificadora Fitch, que bajó la nota de Colombia y aclaró que no lo hace por empeoramiento de la actividad económica, sino por el deterioro de la dinámica fiscal y de deuda, dijo que no avizora consolidación fiscal, sino un déficit mayor, con una carga de gasto cada vez más inflexible.

El dinero extra que reciben los trabajadores colombianos en diciembre es una oportunidad de ahorro.
La Corte Constitucional revisará la emergencia económica decretada por el Gobierno. Foto: El País

Desde la perspectiva de gremios como la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), la decisión de Fitch tendrá un efecto inevitable: “Mayor prima de riesgo, tasas más altas para financiar al Estado y al sector privado, y decisiones de inversión más cautelosas”. Es decir, los apuros no solo se mantienen, sino que tienden a ser mayores.

Aunque el IPC del año pasado (5,10 por ciento) fue menor al de 2024, todavía está lejos de la meta del Banco de la República, de 3 por ciento.

ed 2268

