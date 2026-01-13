Medellín

Fico Gutiérrez radicó solicitud ante la Corte Constitucional para tumbar decreto de emergencia económica de Petro

El mandatario señaló, a través de sus redes sociales, que ya adelanta la acción judicial.

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 3:21 p. m.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, ha sido uno de los principales opositores del gobierno Petro Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que radicó una solicitud formal ante la Corte Constitucional con el objetivo de que se suspenda el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional, el cual, según afirmó, vulnera el orden constitucional y concentra funciones que corresponden al Congreso de la República.

De acuerdo con el mandatario local, la petición fue presentada justo cuando el alto tribunal inicia sesiones y busca que se adopte una medida cautelar urgente mientras se toma una decisión de fondo. Como alcalde de Medellín he radicado una solicitud ante la Corte Constitucional, que entra a sesionar hoy, pidiendo suspender el decreto de la supuesta ‘emergencia económica’ con el que Petro quiere hacer y deshacer a su antojo, asumiendo las funciones del Congreso”, expresó Gutiérrez.

Nuevo rifirrafe entre Fico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro por la visita de este último a Medellín. Foto: Redes sociales.

El alcalde explicó que la solicitud se enfoca en la suspensión inmediata del decreto, al considerar que este no cumple con los requisitos constitucionales para ser expedido. “Esta solicitud se centra en una medida cautelar de urgencia, mientras se toma una decisión de fondo que debe consistir en declarar inconstitucional este decreto”, señaló.

Gutiérrez también cuestionó las decisiones adoptadas por el Ejecutivo dentro de esta declaratoria, particularmente la expedición de un decreto con efectos tributarios. Según indicó, “dentro de esta supuesta emergencia el Gobierno nacional emitió el decretazo de la reforma tributaria el 29 de diciembre y, por eso, desde el 1 de enero de este año, el Gobierno nacional ha comenzado a imponer impuestos que golpean directamente la capacidad adquisitiva de los colombianos”.

El mandatario de los medellinenses hizo un llamado a otros sectores del país para respaldar la acción jurídica presentada ante la Corte. “Invito a ciudadanos, gobernadores, alcaldes de otras ciudades, empresarios y gremios a adherirse a esta solicitud”, manifestó, al señalar que se trata de una defensa institucional que trasciende posiciones políticas.

Finalmente, Federico Gutiérrez reiteró su respaldo a las instituciones del Estado y al sistema judicial colombiano. “Confío plenamente en nuestras instituciones, en la justicia y en la Corte Constitucional”, concluyó el alcalde, quien aseguró que espera una pronta respuesta del alto tribunal frente a la solicitud presentada.

