Antioquia

“Petro actúa como los dictadores”: Fico Gutiérrez alerta que el país está en grave amenaza y pidió unión para defender las instituciones

Los duros señalamientos del alcalde incluyen la convocatoria de la Asamblea Constituyente y la emergencia económica.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de diciembre de 2025, 11:59 p. m.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Foto: Presidencia/Semana

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una de sus críticas más contundentes contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de comportarse como un dictador y de poner en riesgo las instituciones democráticas del país en la recta final de su mandato.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Gutiérrez afirmó que el jefe de Estado evidencia “su desespero en sus últimos meses de desgobierno” y cuestionó con dureza las decisiones que, según dijo, afectan gravemente a Colombia. “Petro actúa, como lo hacen los dictadores”, escribió el alcalde, al referirse a una reforma tributaria vía decreto y al nuevo impulso a una Asamblea Nacional Constituyente.

Federico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro.
Federico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro. Foto: SEMANA

De acuerdo con el pronunciamiento, el alcalde advirtió que la reforma tributaria planteada por decreto tendría un impacto severo sobre el país y denunció que la propuesta de una constituyente reaparece en un momento que considera estratégico. “Nuevamente, vuelve con la constituyente, y lo hace cuando la Corte Constitucional se encuentra en sus días de descanso”, señaló.

Gutiérrez sostuvo que estas decisiones no solo profundizan la crisis institucional, sino que representan un riesgo directo para la estabilidad democrática. Por ello, hizo un llamado abierto a la movilización cívica y política. Convocó a ciudadanos, gremios, asociaciones, alcaldes, gobernadores y a la academia a unirse “para proteger las instituciones”.

Medellín

Condenan a mujer que participó en crimen de ciudadano extranjero en Medellín

Medellín

Tragedia en Medellín: niño de 4 años murió tras sufrir quemaduras después de que le tiraran una botella prendida en llamas

Medellín

Se conoce lo que encontraron en el apartamento donde murió turista mexicana en Antioquia: hay revelador detalle

Medellín

Gobernador de Antioquia cuestiona decreto de emergencia de Petro y advierte impacto millonario: “La región perdería $30 mil millones”

Medellín

Luces navideñas causaron trágico incendio en Medellín: tres menores permanecen en UCI

Medellín

Habló pareja de turista mexicana hallada muerta en Antioquia: “Salí un momento”

Medellín

Identifican a mexicana encontrada muerta dentro de un jacuzzi durante Navidad en Antioquia: ya hay hipótesis sobre lo que le pasó

Medellín

A 56 ascendió el número de lesionados con pólvora en Medellín: familia vivió una tragedia

Medellín

Procuraduría formula cargos a exdirectivo de Invías por presuntas fallas en la contratación del Túnel del Toyo

Medellín

Federico Gutiérrez reveló detalles del primer caso de influenza AH3N2 en Medellín: “La vacunación salva vidas”

El alcalde cerró su mensaje con una advertencia de alto tono sobre el futuro del país si estas iniciativas avanzan. “Si lo logra perdemos el país. Depende de todo un país impedirlo”, afirmó, elevando la confrontación política y trasladando el debate a un escenario de defensa institucional y responsabilidad colectiva.

Las declaraciones del alcalde de Medellín se conocen mientras avanzan las discusiones públicas y políticas sobre la reforma tributaria vía decreto y la eventual convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, iniciativas promovidas por el Gobierno nacional que han generado pronunciamientos de distintos sectores del país.

Mas de Medellín

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Petro actúa como los dictadores”: Fico Gutiérrez alerta que el país está en grave amenaza y pidió unión para defender las instituciones

Detenida por la muerte de un ciudadano extranjero en Medellín.

Condenan a mujer que participó en crimen de ciudadano extranjero en Medellín

El pequeño no aguantó las graves quemaduras ocasionadas.

Tragedia en Medellín: niño de 4 años murió tras sufrir quemaduras después de que le tiraran una botella prendida en llamas

La joven se encontraba junto a su pareja sentimental.

Se conoce lo que encontraron en el apartamento donde murió turista mexicana en Antioquia: hay revelador detalle

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; y el presidente Gustavo Petro.

Gobernador de Antioquia cuestiona decreto de emergencia de Petro y advierte impacto millonario: “La región perdería $30 mil millones”

La vivienda afectada permanece bajo valoración estructural.

Luces navideñas causaron trágico incendio en Medellín: tres menores permanecen en UCI

Las autoridades investigan los hechos de la muerte y si la pareja sentimental de la mujer estaría o no implicado en su asesinato.

Habló pareja de turista mexicana hallada muerta en Antioquia: “Salí un momento”

Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido.

Identifican a mexicana encontrada muerta dentro de un jacuzzi durante Navidad en Antioquia: ya hay hipótesis sobre lo que le pasó

Mujer asesinada en Navidad por su pareja sentimental.

Tragedia en Antioquia: mujer fue asesinada por su pareja en medio de celebración de Navidad

Un bus se habría volcado tras salir de Medellín con ruta hacia Buga, en el centro del Valle. (Imagen de referencia)

Sigue la racha de accidentes en Antioquia: bus se sale de la vía en la ruta Medellín–Urabá antes de Navidad

Noticias Destacadas