El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una de sus críticas más contundentes contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de comportarse como un dictador y de poner en riesgo las instituciones democráticas del país en la recta final de su mandato.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Gutiérrez afirmó que el jefe de Estado evidencia “su desespero en sus últimos meses de desgobierno” y cuestionó con dureza las decisiones que, según dijo, afectan gravemente a Colombia. “Petro actúa, como lo hacen los dictadores”, escribió el alcalde, al referirse a una reforma tributaria vía decreto y al nuevo impulso a una Asamblea Nacional Constituyente.

Federico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro. Foto: SEMANA

De acuerdo con el pronunciamiento, el alcalde advirtió que la reforma tributaria planteada por decreto tendría un impacto severo sobre el país y denunció que la propuesta de una constituyente reaparece en un momento que considera estratégico. “Nuevamente, vuelve con la constituyente, y lo hace cuando la Corte Constitucional se encuentra en sus días de descanso”, señaló.

Gutiérrez sostuvo que estas decisiones no solo profundizan la crisis institucional, sino que representan un riesgo directo para la estabilidad democrática. Por ello, hizo un llamado abierto a la movilización cívica y política. Convocó a ciudadanos, gremios, asociaciones, alcaldes, gobernadores y a la academia a unirse “para proteger las instituciones”.

El alcalde cerró su mensaje con una advertencia de alto tono sobre el futuro del país si estas iniciativas avanzan. “Si lo logra perdemos el país. Depende de todo un país impedirlo”, afirmó, elevando la confrontación política y trasladando el debate a un escenario de defensa institucional y responsabilidad colectiva.

Las declaraciones del alcalde de Medellín se conocen mientras avanzan las discusiones públicas y políticas sobre la reforma tributaria vía decreto y la eventual convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, iniciativas promovidas por el Gobierno nacional que han generado pronunciamientos de distintos sectores del país.