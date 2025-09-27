Suscribirse

Economía

Cuentas bancarias serán embargadas más rápido: nueva ley pone en cintura a quienes tengan deudas

Una nueva norma obligaría a los morosos a pagar sin un mayor tiempo de espera.

Redacción Semana
27 de septiembre de 2025, 12:18 p. m.
Tres situaciones destacan como los principales puntos de quiebre emocional, según la IA.
Esto es lo que podría pasarle ahora si se demora en pagar una deuda. | Foto: Getty Images

El pago de impuestos es una de las tareas más importantes en cualquier país del mundo, ya que permiten que muchos estados puedan costear sus gastos, representando el principal ingreso para muchos países y que garantiza el pago de ciertos servicios, como lo es la infraestructura, la seguridad, entre otros.

Quienes no pagan sus impuestos a tiempo o los evaden, normalmente deben enfrentar procesos para llegar a acuerdos de pago. Sin embargo, una nueva norma cambiaría el panorama para los morosos. Se trata de la Ley 2540 de 2025, que fue sancionada hace algunos días y con la que se cambiarían las dinámicas en los procesos de cobro de deudas en Colombia.

La caída de la caja no es ideal, pero corresponde a un programa de compra de deuda.
La medida beneficiaría a los acreedores. | Foto: ADOBE STOCK

A través de un proceso denominado arbitraje ejecutivo se permitirá que los embargos se concreten de forma mucho más ágil y directa, que permitirá evadir a los jueces que anteriormente tenían la competencia exclusiva de ordenar el embargo en estos casos.

Es decir, los jueces de la República eran los que resolvían los procesos, lo que complicaba las cosas y generaba una demora para la acción de embargo de meses e incluso años.

Contexto: Lanzan crédito para que las empresas puedan pagarle a tiempo a sus proveedores

Ahora los procesos cambiarán significativamente, pues los árbitros tendrán la potestad de tomar este tipo de decisiones, acortando el tiempo de espera para que los demandantes o acreedores hagan efectivo el pago de las deudas.

deudas
Estos serían los efectos si se demora en pagar una deuda. | Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que para que la ley se haga efectiva, los contratos de la adquisición de deudas deberán tener una cláusula en la que se establezca un acuerdo en el que ambas partes aceptan acudir al arbitraje en caso de incumplimiento.

Contexto: Petro le notificó al país que no aumentará el impuesto a la gasolina ni a la cerveza tras la aprobación del presupuesto

Es decir, si el deudor deja de pagar, el acreedor podrá solicitar el embargo de bienes a través de un tribunal arbitral, lo que permitiría una mayor agilidad, comparado con los tribunales ordinarios. La norma en mención entrará en vigencia el próximo 27 de febrero de 2026.

Derechos de autor
A través de un proceso denominado arbitraje ejecutivo se permitirá que los embargos se concreten de forma mucho más ágil y directa. | Foto: Getty Images

Es recomendable siempre leer los documentos antes de firmarlos y conocer si se aplica la norma en su caso, ya sea acreedor o por el contrario deudor.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro a Donald Trump tras el retiro de la visa: “No se rodee de genocidas”

2. La frase que usó Ernesto Samper cuando Estados Unidos le quitó la visa y que hoy reencaucha Gustavo Petro

3. Nueva hipótesis le daría un giro al caso de Valeria Afanador: unas gelatinas son pieza clave

4. Polémico pedido de Gustavo Petro, tras retiro de visa a Estados Unidos: “La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York”

5. Luis Díaz no se calla: dejó mensaje en Bayern Múnich tras gol que le quitó la Bundesliga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Embargos DIANImpuestos

Noticias Destacadas

Tres situaciones destacan como los principales puntos de quiebre emocional, según la IA.

Cuentas bancarias serán embargadas más rápido: nueva ley pone en cintura a quienes tengan deudas

Redacción Semana

Estas son las presiones que tiene la Junta Directiva del Banco de la República para definir qué hará con las tasas. La relevancia del salario mínimo

Redacción Economía
Distintos proyectos se apalancarán con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo. La recuperación de la malla vial, planes de renovación urbana, proyectos de ciencia y tecnología, y más de 17.000 becas para jóvenes hacen parte del portafolio de iniciativas.

Cali se reinventa: inversión histórica de 3,5 billones de pesos promete cambiarle la cara a la ciudad

Redacción Economía

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.