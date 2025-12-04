Dian alerta sobre nueva treta de delincuentes, aprovechando el aumento de envíos en Navidad

La temporada de fin de año, en la que la mayoría de colombianos disfrutan de celebraciones y envían o reciben regalos de un lado y de otro, está siendo aprovechada por la delincuencia.

Así lo alertó la Dian, entidad que pone en evidencia una nueva modalidad de fraude que estarían utilizando los que intentan ser dueños de lo ajeno.

A las víctimas les llegan oficios falsos, supuestamente, provenientes o de la Dian o de importantes empresas de mensajería internacional. Esto, previendo que millones de ciudadanos están pidiendo ropa, zapatos, accesorios, tecnología, entre otros, a través del comercio electrónico, para surtirse de lo que habitualmente se compra en Navidad y Año Nuevo.

Supuestos cobros aduaneros

A la persona que pretenden robar le exigen pagos por supuestos trámites aduaneros, multas o cobros tributarios.

La Dian revela la manera en que utilizan la mencionada modalidad fraudulenta, tras la cual, ya están pendientes las autoridades. “Los estafadores buscan presionar a las víctimas con supuestos cobros urgentes con correos y notificaciones falsificadas en las que simulan comunicaciones oficiales de la Dian, combinadas con el logo de la empresa de mensajería para solicitar consignaciones a cuentas bancarias personales".

Todo parece en orden

Con una seriedad pasmosa, las víctimas son abordadas por los delincuentes y suenan totalmente creíbles, porque las comunicaciones que envían incluyen números de cédula, supuestos “delegados autorizados”, firmas imitadas y referencias inventadas, dice la Dian.

Intimidan al ciudadano con presuntos cobros atrasados, relacionados con pagos tributarios, multas por sobrecosto o legalización de mercancía.

¿Hay forma de salvarse?

Los colombianos ya están abrumados con tantas modalidades de robo, lo que evidencia la alta vulnerabilidad del ciudadano a la delincuencia.

Llamadas, intentos de saqueo de cuentas, engaños a través de mensajes falsos. Todo eso es lo que están utilizando los protagonistas del fraude, a tal punto que las personas ya ni siquiera disfrutan el hecho de contestar una llamada, mucho menos, de hacer una compra.

Por todos lados parece haber riesgo de fraude. Ante el interrogante que se están haciendo los colombianos, de si hay manera de salvarse de tanto ataque, en el caso de la modalidad de fraude que está a la orden del día en la temporada navideña, la Dian reitera varias verdades que ha mencionado enfáticamente: “la entidad no realiza notificaciones de cobros, multas o pagos tributarios a través de correos no institucionales, WhatsApp, intermediarios, empresas privadas de mensajería, ni solicita pagos a cuentas bancarias personales”.

La delincuencia está utilizando logos de la Dian de manera ilegal; logos de empresas reconocidas para generar confianza; referencias a lo que reportan como pagos inmediatos para evitar sanciones. Para coronar su fechoría los fraudulentos solicitan consignaciones a cuentas bancarias personales, lo que hacen con firmas, sellos y numeración de oficios falsificados. Es decir, los delitos que están cometiendo, aún sin llegar a robar al ciudadano, son mayúsculos.

Para tener en cuenta

Por mucho que las personas se sientan blindadas ante los fraudes, en la gran mayoría de veces terminan sucumbiendo al delincuente.

Por ello, la Dian recuerda algunas recomendaciones concretas: