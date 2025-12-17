Dólar al alza: la divisa cerró la tarde del miércoles 17 de diciembre más cara

El dólar es una de las principales monedas a nivel mundial, que marca las pautas económicas para diversas naciones. Para la tarde del miércoles, 17 de diciembre,la moneda cerró con un precio de $3.867. Durante la jornada, la divisa presentó un movimiento al alza en relación con los últimos días.

Para hoy, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.867, lo que significó un aumento de $20 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, en $3.846.

Con respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $22, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.845.

Frente a la volatilidad de la moneda, registra movimientos considerablemente altos. El precio máximo que alcanzó durante la jornada fue de $3.888, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.840. El promedio cotizado se encuentra en $3.866.

Fitch rebaja la calificación crediticia de Colombia a BB por deterioro fiscal

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.530 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 611,3.

Economía internacional

El consumo mundial de carbón alcanzará un nuevo récord en 2025, según un informe publicado el miércoles por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en parte debido a las políticas de la administración estadounidense de Donald Trump para impulsar la industria.

El consumo de carbón debería aumentar un 0,5% respecto a 2024, cuando ya se batió un récord, y llegar a los “8.850 millones de toneladas”, afirmó la AIE.

El insumo se volvió fundamental para diversas naciones a nivel mundial. Foto: Adobe Stock

El año 2025 se encamina hacia un “nuevo récord histórico” de consumo de carbón, indicó Keisuke Sandamori, director de mercados de energía de la AIE en una presentación para periodistas.

Este año también se perfila como el segundo más cálido registrado, empatado con 2023 y por detrás de 2024, según el observatorio europeo Copernicus.

La demanda debería “recular ligeramente de aquí al final de la década” debido a la competencia de otras fuentes de generación eléctrica, como las renovables, el gas y la energía nuclear, estimó.

Este combustible fósil es el principal contribuyente a las emisiones de dióxido de carbono de origen humano, que a su vez alimentan el cambio climático.

Tradicionalmente, el aumento del consumo estaba impulsado por China e India, que recurrían al carbón para satisfacer las necesidades en electricidad de sus economías en crecimiento.Pero esta vez la demanda de carbón se mantuvo estable en China y disminuyó en India.

*Con información de AFP