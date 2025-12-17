Divisas

Dólar arranca al alza este 17 de diciembre: petróleo débil, salidas de capital y rebaja de Fitch presionan la tasa de cambio

La cotización del billete verde se consolida por encima de los 3.800 pesos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
17 de diciembre de 2025, 1:34 p. m.
El dólar completa tres jornadas al alza en el mercado cambiario colombiano.
El dólar completa tres jornadas al alza en el mercado cambiario colombiano. Foto: fotopoly - stock.adobe.com

El precio del dólar arrancó este miércoles 17 de diciembre con una tendencia al alza, aunque en los primeros minutos de negociación tuvo una pequeña baja y luego hizo un movimiento en U y volvió a subir. Las operaciones cambiarias iniciaron con un nivel de 3.845 pesos, alcanzaron a bajar a 3.840 y luego empezaron una subida hasta 3.851. Como resultado, se registra un promedio de 3.847 pesos por dólar, exactamente el mismo nivel de la tasa oficial del día.

De esta manera, la moneda colombiana completa tres jornadas al alza por encima de los 3.800 pesos. Esto ha sido el resultado de una recuperación del precio del dólar frente a las monedas del G7, como resultado de la incertidumbre sobre las empresas del sector de inteligencia artificial y también por la lectura negativa del mercado laboral en Estados Unidos.

En medio de una alta volatilidad, así se espera que cierre el dólar este año: ¿cómo se moverá en 2026?

Así mismo, a nivel interno algunos indicadores están pensando sobre la tasa de cambio. Por ejemplo, se conoció que la balanza cambiaria del Banco de la República registró el ingreso de 156 millones de dólares de Inversión Extranjera de Portafolio (IEP) en la semana que terminó el 28 de noviembre. Según Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, ese dato implicó el primer registro positivo tras dos semanas consecutivas con salidas por un total de 562 millones de dólares de IEP, en medio de la incorporación de la expectativa de un escenario más hawkish en la postura del Banco de la República. Esto significa que crecen las posibilidades de que el Emisor endurezca sus políticas de tasas de interés.

Pese a lo anterior, en el año corrido se registra la salida neta de 1.475 millones de dólares de IEP. Este tipo de inversión está muy relacionada con el diferencial de tasas de interés con países como Estados Unidos.

Inversionistas

Razones por las que el peso colombiano podría convertirse en una de las monedas más vulnerables frente al dólar

Inversionistas

Restricción del crédito empresarial tradicional impulsa auge histórico del financiamiento privado en Colombia

Inversionistas

Ante baja de la tasa de cambio hay nuevas posibilidades de inversión. Así puede abrir una cuenta en dólares sin salir del país

Inversionistas

La Bolsa de Valores de Colombia rompe un récord y vive su mejor momento en 15 años

Inversionistas

¿Para dónde va el dólar al cierre de 2025? Estos son los cálculos de los expertos

Inversionistas

Petro presume de los precios máximos de las acciones colombianas, pero los atribuye a los ricos y pide más impuestos

Inversionistas

El precio del dólar en Colombia sigue atrapado en la volatilidad. Inició este 23 de octubre por debajo de los $3.900

Macroeconomía

Dólar cierra el mercado más caro: precio oficial este 16 de diciembre

Macroeconomía

Dólar se puso más caro en Colombia: precio de este 15 de diciembre

Macroeconomía

Dólar sube en Colombia este 15 de diciembre: precio oficial para el lunes

Dólar en Colombia

En Davivienda Corredores atribuyen también el reciente movimiento de la tasa de cambio a la debilidad de la cotización del petróleo Brent en los mercados internacionales. En la última semana, esta referencia de crudo ha estado rondando una banda estrecha en torno a 60 dólares por barril, cayendo desde unos 63 dólares a comienzos de la semana pasada hasta niveles cercanos a 59‑60 dólares este 17 de diciembre de 2025.

Ese movimiento se atribuye a una percepción de sobreoferta para finales de 2025 y 2026, que se origina en la decisión de la OPEP+ de ir restaurando su producción, lo que refuerza la idea de un mercado holgado.

Impacto de la descalificación

Otro factor que tendrá impacto en el precio del dólar en Colombia será la decisión de Fitch Ratings de bajar la calificación soberana del país de BB+ a BB, argumentando importantes retos a nivel fiscal y un mayor desbalance externo. La calificadora espera que el déficit de cuenta corriente aumente hasta 2,9 % en 2026, como producto de factores como un significativo crecimiento de las importaciones, impulsado por la caída en la tasa de cambio por debajo de los 4.000 pesos, lo que genera que los consumidores adelanten sus compras externas, las cuales han estado centradas en bienes durables como vehículos y tecnología.

Colombia, único país de América Latina con perspectiva negativa de Fitch: “El Gobierno no quiere hacer el ajuste”

Por su parte, las exportaciones crecen levemente debido a la marcada caída en las ventas externas de petróleo y carbón; que han sido parcialmente compensadas por la positiva dinámica de las exportaciones de café y bienes no tradicionales. En este sentido, el déficit de cuenta corriente continuaría aumentando si siguen bajando las exportaciones mineroenergéticas y baja el precio internacional del café ante menores tensiones comerciales y reactivación de cultivos en los grandes países productores.

“Bajo este panorama, la tasa de cambio se depreciaría durante las próximas jornadas, en un entorno menos propicio a nivel fiscal y la ausencia de monetizaciones que apoyaron la significativa apreciación del peso en el segundo semestre del año. Dicho lo anterior, mantenemos la expectativa de que la tasa de cambio cierre el año alrededor de 3.950 pesos”, señalan en Davivienda Corredores.

Mas de Inversionistas

Remesas dólares pesos

Dólar arranca al alza este 17 de diciembre: petróleo débil, salidas de capital y rebaja de Fitch presionan la tasa de cambio

El peso colombiano terminó noviembre con la mayor apreciación entre las monedas latinoamericanas.

Razones por las que el peso colombiano podría convertirse en una de las monedas más vulnerables frente al dólar

La inteligencia artificial se convierte de manera exponencial en una de las principales herramientas de productividad y de desarrollo organizacional.

Restricción del crédito empresarial tradicional impulsa auge histórico del financiamiento privado en Colombia

Crece la oferta de cuentas de ahorro en dólares que pueden abrirse sin salir del país y que ayudan a diversificar el riesgo y a protegerse de la inflación.

Ante baja de la tasa de cambio hay nuevas posibilidades de inversión. Así puede abrir una cuenta en dólares sin salir del país

Récord en las acciones colombianas

La Bolsa de Valores de Colombia rompe un récord y vive su mejor momento en 15 años

Money confusion and problems, the maze of money, how to make money, directions for getting money or investing, businessmen exploring the maze of money and question marks with a magnifying glass

¿Para dónde va el dólar al cierre de 2025? Estos son los cálculos de los expertos

Petro y la Bolsa

Petro presume de los precios máximos de las acciones colombianas, pero los atribuye a los ricos y pide más impuestos

La volatilidad intradía sigue alta. En la jornada del 21 de octubre fue de 46,4 pesos, superando al promedio diario del último año de 44 pesos.

El precio del dólar en Colombia sigue atrapado en la volatilidad. Inició este 23 de octubre por debajo de los $3.900

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf

La pelea con EE. UU. le pasa factura al precio del dólar. Tras el sacudón inicial, este 21 de octubre la divisa retrocede 12 pesos

Estabilidad en el precio del dólar

El dólar cede terreno este 16 octubre en Colombia: la FED afloja y los datos locales dividen al mercado

Noticias Destacadas