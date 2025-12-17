Dólar arranca al alza este 17 de diciembre: petróleo débil, salidas de capital y rebaja de Fitch presionan la tasa de cambio

El precio del dólar arrancó este miércoles 17 de diciembre con una tendencia al alza, aunque en los primeros minutos de negociación tuvo una pequeña baja y luego hizo un movimiento en U y volvió a subir. Las operaciones cambiarias iniciaron con un nivel de 3.845 pesos, alcanzaron a bajar a 3.840 y luego empezaron una subida hasta 3.851. Como resultado, se registra un promedio de 3.847 pesos por dólar, exactamente el mismo nivel de la tasa oficial del día.

De esta manera, la moneda colombiana completa tres jornadas al alza por encima de los 3.800 pesos. Esto ha sido el resultado de una recuperación del precio del dólar frente a las monedas del G7, como resultado de la incertidumbre sobre las empresas del sector de inteligencia artificial y también por la lectura negativa del mercado laboral en Estados Unidos.

En medio de una alta volatilidad, así se espera que cierre el dólar este año: ¿cómo se moverá en 2026?

Así mismo, a nivel interno algunos indicadores están pensando sobre la tasa de cambio. Por ejemplo, se conoció que la balanza cambiaria del Banco de la República registró el ingreso de 156 millones de dólares de Inversión Extranjera de Portafolio (IEP) en la semana que terminó el 28 de noviembre. Según Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, ese dato implicó el primer registro positivo tras dos semanas consecutivas con salidas por un total de 562 millones de dólares de IEP, en medio de la incorporación de la expectativa de un escenario más hawkish en la postura del Banco de la República. Esto significa que crecen las posibilidades de que el Emisor endurezca sus políticas de tasas de interés.

Pese a lo anterior, en el año corrido se registra la salida neta de 1.475 millones de dólares de IEP. Este tipo de inversión está muy relacionada con el diferencial de tasas de interés con países como Estados Unidos.

En Davivienda Corredores atribuyen también el reciente movimiento de la tasa de cambio a la debilidad de la cotización del petróleo Brent en los mercados internacionales. En la última semana, esta referencia de crudo ha estado rondando una banda estrecha en torno a 60 dólares por barril, cayendo desde unos 63 dólares a comienzos de la semana pasada hasta niveles cercanos a 59‑60 dólares este 17 de diciembre de 2025.

Ese movimiento se atribuye a una percepción de sobreoferta para finales de 2025 y 2026, que se origina en la decisión de la OPEP+ de ir restaurando su producción, lo que refuerza la idea de un mercado holgado.

Impacto de la descalificación

Otro factor que tendrá impacto en el precio del dólar en Colombia será la decisión de Fitch Ratings de bajar la calificación soberana del país de BB+ a BB, argumentando importantes retos a nivel fiscal y un mayor desbalance externo. La calificadora espera que el déficit de cuenta corriente aumente hasta 2,9 % en 2026, como producto de factores como un significativo crecimiento de las importaciones, impulsado por la caída en la tasa de cambio por debajo de los 4.000 pesos, lo que genera que los consumidores adelanten sus compras externas, las cuales han estado centradas en bienes durables como vehículos y tecnología.

Colombia, único país de América Latina con perspectiva negativa de Fitch: “El Gobierno no quiere hacer el ajuste”

Por su parte, las exportaciones crecen levemente debido a la marcada caída en las ventas externas de petróleo y carbón; que han sido parcialmente compensadas por la positiva dinámica de las exportaciones de café y bienes no tradicionales. En este sentido, el déficit de cuenta corriente continuaría aumentando si siguen bajando las exportaciones mineroenergéticas y baja el precio internacional del café ante menores tensiones comerciales y reactivación de cultivos en los grandes países productores.

“Bajo este panorama, la tasa de cambio se depreciaría durante las próximas jornadas, en un entorno menos propicio a nivel fiscal y la ausencia de monetizaciones que apoyaron la significativa apreciación del peso en el segundo semestre del año. Dicho lo anterior, mantenemos la expectativa de que la tasa de cambio cierre el año alrededor de 3.950 pesos”, señalan en Davivienda Corredores.