Dólar arranca la semana más barato en Colombia: precio oficial de este 16 de marzo

El dólar inició la cotización de este 16 de marzo en un precio de $3.670, lo que significó una baja de $15 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.685.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.686. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.665. El precio promedio es de $3.677.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 68,50 millones, registrando además un volumen promedio de 402,94 millones.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,55 % llegando a las 99,562 unidades.

El dólar amaneció a la baja. Foto: Getty Images

Visita de Trump a China no está sujeta a ayuda para reabrir Ormuz, afirma secretario del Tesoro

Si la visita prevista de Donald Trump a China se suspende sería por motivos logísticos y no por la respuesta de Pekín a su pedido de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz, declaró el lunes el secretario del Tesoro.

El gobierno estadounidense ha dicho que Trump visitaría China del 31 de marzo al 2 de abril para reunirse con su par Xi Jinping, aunque Pekín no ha confirmado las fechas.

En declaraciones a la cadena estadounidense CNBC desde París, donde mantuvo reuniones económicas “muy buenas” con representantes chinos, Scott Bessent afirmó que un viaje presidencial al extranjero “podría no ser lo más conveniente” en un momento de conflicto militar con Irán.

“Veremos si la visita se realiza según lo previsto. Pero lo que sí quiero aclarar -y hay una narrativa falsa circulando- es que, si las reuniones se posponen, no sería porque el presidente haya exigido que China patrulle el estrecho de Ormuz”, dijo Bessent.

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Esta ruta comercial estratégica ha quedado bloqueada de facto como resultado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Si por alguna razón la reunión se reprograma, sería por cuestiones logísticas”, añadió Bessent. “El presidente quiere permanecer en Washington para coordinar el esfuerzo bélico, y viajar al extranjero en un momento como este podría no ser lo más conveniente”.

El mandatario estadounidense incluyó a China en una lista de países que a su criterio deben enviar fuerzas para obligar a Irán a reabrir el tránsito por el estrecho de Ormuz, por el cual pasa en tiempos normales el 20% de la producción mundial de petróleo.

Visita de Trump a China no está sujeta a ayuda para reabrir Ormuz, afirma secretario del Tesoro Foto: Colprensa

“Creo que China también debería ayudar porque importa el 90% de su petróleo a través del estrecho”, consideró Trump en una entrevista publicada el domingo por el Financial Times, y añadió que desea recibir una respuesta de Pekín antes de la cumbre con Xi.

“Nos gustaría saberlo antes de eso. (Dos semanas es) mucho tiempo”, de lo contrario “podríamos posponer” la visita, señaló, sin precisar por cuánto tiempo.