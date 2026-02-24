Divisas

Dólar cerró el mercado al alza pero con poco movimiento: precio oficial del 24 de febrero

Esta fue la fluctuación de la moneda en el mercado spot.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 2:17 p. m.
Dólar cerró al alza en Colombia: este fue el precio del 24 de febrero.
Dólar cerró al alza en Colombia: este fue el precio del 24 de febrero.

El dólar terminó la jornada de este martes con un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento estable, lo cual benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 24 de febrero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.704, lo que significó un alza de $7 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.697.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $4, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.700.

Frente a la volatilidad de la moneda, registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que alcanzó durante la jornada es de $3.715, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.690. El promedio cotizado se encuentra en $3.703.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,305 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 666,99.

MinHacienda anuncia nuevo impuesto por emergencia económica; más caro para bancos y empresas de hidrocarburos

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,12 %, llegando a las 97,757 unidades.

Dólar dólares
Dólar cerró al alza en Colombia: este fue el precio del 24 de febrero. Foto: Adobe Stock

La igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres no existe en ningún país: Banco Mundial

La completa igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres no existe en ningún lugar del mundo y solo el 4 % de las mujeres viven en países con un mercado laboral que se acerca a ello, advirtió el Banco Mundial.

Según su informe anual sobre mujeres, negocios y legislación, incluso si rigen leyes de igualdad laboral, estas solo se aplican en aproximadamente la mitad de los casos.

Incluso en economías que han modernizado su legislación, las mujeres se enfrentan a restricciones sobre el tipo de trabajo que pueden realizar, los negocios que pueden emprender y el entorno de seguridad que les permita aprovechar las oportunidades”, dijo Indermit Gill, economista jefe de la entidad crediticia.

El informe evalúa no solo las leyes de igualdad aprobadas, sino también los servicios públicos creados para ayudar a las mujeres en el ámbito laboral y garantizar que las normas se cumplan.

A pesar del aumento de las tasas del Banco de la República en enero, el mercado ve una inflación persistente. ¿Vendrán más alzas?

El BM insistió en que se necesitan reformas porque 1.200 millones de jóvenes —la mitad mujeres— se incorporarán al mercado laboral en la próxima década.

Muchos alcanzarán la mayoría de edad en regiones donde las mujeres se enfrentan a los mayores obstáculos y donde el aumento del PIB que se derivaría de su participación es más que necesario”, afirmó Tea Trumbic, autora principal del informe.

Garantizar a las mujeres un acceso igualitario al mercado laboral no solo las beneficia a ellas, sino a la sociedad en su conjunto, sostiene el informe.

La igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres no existe en ningún país: Banco Mundial Foto: Adobe Stock

De hecho, en los países donde las mujeres tienen más oportunidades, la tasa de participación de los hombres en la fuerza laboral también es más alta, señala el documento.

Según este informe, los países de economías avanzadas cuentan con condiciones que más se asemejan a la igualdad, con España a la cabeza. Los países de Oriente Medio y del Pacífico están muy rezagados.

