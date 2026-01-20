Eocnomía

Dólar cierra a la baja en la tarde del 20 de enero de 2026

La divisa ha mostrado grandes movimientos en su valor.

20 de enero de 2026, 8:07 p. m.
Foto: Adobe Stock

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, afectando el bolsillo de los empresarios colombianos de productos exportados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 20 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.673, lo que significó una reducción de $27 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.700.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa, desde el primer minuto de cotización la variación fue de $3, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.670.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.704, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.667. El promedio cotizado se encuentra en $3.683.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 %, llegando a las 1.628 unidades.

Economía internacional

El enviado comercial de Estados Unidos advirtió el martes a los países europeos que “no sería prudente” recurrir a su mecanismo de defensa económica, la llamada “bazuca comercial”, para responder a la amenaza de Donald Trump de tomar el control de Groenlandia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a usar el instrumento contra la coerción de la Unión Europea (UE) después de que Trump amenazara con aplicar aranceles de hasta el 25 % a ocho países europeos que se oponen a su plan.

El presidente Donald Trump y el presidente francés, Emmanuel Macron, se estrechan la mano durante la ceremonia de saludo antes de la foto familiar en la Cumbre Internacional de Paz de Gaza, en Sharm el-Sheikh, Egipto, el lunes 13 de octubre de 2025. (Yoan Valat, foto de Pool vía AP)
El presidente Donald Trump publicó una serie de chats del mandatario frances. Foto: AP

“Cada país hará lo que sea mejor para sus intereses nacionales”, declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, a un pequeño grupo de periodistas en la cumbre de Davos.

“Y eso tiene consecuencias naturales”, afirmó, añadiendo que recurrir al instrumento contra la coerción “no sería prudente”, haciéndose eco de lo que dijo el lunes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

La UE nunca ha recurrido a este instrumento, cuyo objetivo es responder a los países que utilizan presiones económicas, como los aranceles, para intentar influir en decisiones políticas.

Algunos responsables europeos quieren negociar con Estados Unidos, mientras que otros instan a la UE a plantar cara al “chantaje” sobre Groenlandia, un territorio autónomo danés.

Desde que volvió a la Casa Blanca, Trump argumenta que “necesita” esta isla rica en minerales y tierras raras por motivos de seguridad nacional para evitar que Rusia y China impongan su hegemonía en el Ártico.

Ocho países europeos manifestaron su firme oposición a ese plan expansionista y enviaron una misión militar de exploración la semana pasada.

Todos son miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, las principales economías del continente.

*Con información de AFP.

