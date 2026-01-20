Riesgos

Riesgos globales ponen a prueba a las empresas en 2026

El Informe de Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial identifica los principales desafíos que enfrentarán gobiernos y empresas durante el año.

Redacción Economía
20 de enero de 2026, 7:24 p. m.
Las empresas enfrentan un escenario marcado por tensiones económicas y sociales.
El entorno empresarial global entra en 2026 bajo un escenario de creciente complejidad. Las tensiones geopolíticas, los desafíos tecnológicos y las fracturas sociales están configurando un panorama de alta incertidumbre para los próximos meses, según los hallazgos del Informe de Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial, divulgados por Marsh y Zurich Insurance Group, socios estratégicos del organismo internacional.

De acuerdo con el análisis, los líderes empresariales identifican cinco riesgos inmediatos que marcarán el año: la confrontación geoeconómica, los conflictos armados entre Estados, los eventos climáticos extremos, la polarización social y la desinformación.

Estos factores, advierten, no solo afectan la estabilidad económica, sino también la cohesión social y la capacidad de los gobiernos para responder de manera coordinada.

Andrew George, presidente de Specialty en Marsh Risk, señaló que el aumento de las divisiones sociales se ha convertido en uno de los principales detonantes de riesgo.

“Las divisiones cada vez más profundas, son el centro de los riesgos sociales que enfrentamos hoy, desde la fragmentación social y la inequidad, hasta el deterioro de la salud y el bienestar”, afirmó.

Añadió también que, pese a la gravedad de estos desafíos, muchos gobiernos están alejándose de los marcos tradicionales de cooperación, lo que incrementa la posibilidad de inestabilidad y conflicto.

También se ofrece una mirada de largo plazo. Según los resultados, el 57 % de los encuestados prevé un panorama global turbulento o tormentoso en la próxima década, mientras que casi todos los riesgos evaluados 33 en total aumentarían en gravedad en los próximos diez años.

En esta perspectiva, los riesgos ambientales y tecnológicos dominan el escenario.

Alison Martin, CEO de Life, Health and Bank Distribution en Zurich, advirtió que existen preocupaciones crecientes en torno al bienestar social. “Los líderes empresariales en las principales economías están profundamente preocupados por las pensiones y la salud pública. Estas brechas amenazan tanto el bienestar de la fuerza laboral como la estabilidad social”, afirmó.

-
Los conflictos geopolíticos y el cambio climático figuran entre los principales desafíos del año. Foto: Getty Images

No obstante, destacó que estos riesgos siguen teniendo una baja visibilidad en los análisis de largo plazo, pese a que ya están impactando a las sociedades.

Otro de los ejes es el avance acelerado de la tecnología. La inteligencia artificial y la computación cuántica, según el documento, tendrán efectos profundos sobre el empleo, la infraestructura y la geopolítica global. Estos desarrollos, si no se gestionan adecuadamente, podrían ampliar las brechas económicas y generar nuevas formas de vulnerabilidad.

En ese sentido, Peter Giger, director general de riesgos del Grupo Zurich, alertó sobre la fragilidad de la infraestructura crítica. “Esto es una omisión peligrosa. Desde redes eléctricas sobrecargadas por el calor récord hasta ciudades costeras en riesgo por el aumento del nivel del mar, dependemos de sistemas que están poco preparados y con insuficiente financiamiento”, afirmó.

La capacidad de anticiparse a escenarios complejos, fortalecer la resiliencia institucional y coordinar respuestas entre el sector público y privado será determinante para enfrentar un entorno global cada vez más volátil.

