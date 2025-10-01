Economía
Dólar en casas de cambio para este 1.º de octubre: así se mueve la divisa
La moneda americana registra fluctuaciones importantes.
El dólar es una moneda que, para muchos, tiene un gran valor debido a la solidez que representa en las distintas economías del mundo. La moneda es altamente reconocida por su seguridad y poca volatilidad, lo que la hace un activo perfecto para invertir y también para resguardar patrimonio.
De otro lado, también es la moneda favorita de los viajeros, que la ven como una divisa clave para viajar, dado que se puede comerciar en una gran lista de países.
Para ello existen las casas de cambio, que son establecimientos comerciales en los que se puede realizar la compra y venta de dólares sin necesidad de hacer trámites numerosos o llenar varios documentos.
El precio del dólar en casas de cambio este 1 de agosto: así se mueve
De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 30 de septiembre se situó cerca de $3.817, mientras que el de venta rondó los $3.943.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $3.838 – $3.941
- Cali – $3.830 – $3.968
- Cartagena – $3.700 – $3.950
- Cúcuta – $3.830 – $3.870
- Medellín – $3.796 – $3.944
- Pereira – $3.920 – $3.980}
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Miércoles, 1.º de octubre de 2025 - $3.817 - $3.943
- Martes, 30 de septiembre de 2025 - $3.816 - $3.942
- Lunes, 29 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944
- Viernes, 26 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944
- Jueves, 25 de septiembre de 2025 - $3.841 - $3.945
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $3.900 – $4.050
- Amerikan Cash – $3.800 – $3.920
- Cambios AG – $3.800 – $3.920
- Cambios Vancouver – $3.800 – $3.920
- El Cóndor Cambios – $3.800 – $3.920
- LatinCambios – $3.800 – $3.920
- Miss Money Cambios – $3.800 – $3.920