Economía

Dólar en casas de cambio para este 1.º de octubre: así se mueve la divisa

La moneda americana registra fluctuaciones importantes.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 12:21 p. m.
El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
El precio del dólar fluctúa de manera importante hoy. | Foto: El País

El dólar es una moneda que, para muchos, tiene un gran valor debido a la solidez que representa en las distintas economías del mundo. La moneda es altamente reconocida por su seguridad y poca volatilidad, lo que la hace un activo perfecto para invertir y también para resguardar patrimonio.

De otro lado, también es la moneda favorita de los viajeros, que la ven como una divisa clave para viajar, dado que se puede comerciar en una gran lista de países.

Personas juegan a la lotería todos los días, con la esperanza de ser uno de los ganadores. Usted también puede ser uno de ellos.
Así se mueve la moneda. | Foto: Agencia:123rf

Para ello existen las casas de cambio, que son establecimientos comerciales en los que se puede realizar la compra y venta de dólares sin necesidad de hacer trámites numerosos o llenar varios documentos.

El precio del dólar en casas de cambio este 1 de agosto: así se mueve

De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 30 de septiembre se situó cerca de $3.817, mientras que el de venta rondó los $3.943.

Dollars in a wallet in the hands of a woman. Money. Economy. Finance. Budget.
El dólar es altamente reconocido en la economía mundial. | Foto: Getty Images

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $3.838 – $3.941
  • Cali – $3.830 – $3.968
  • Cartagena – $3.700 – $3.950
  • Cúcuta – $3.830 – $3.870
  • Medellín – $3.796 – $3.944
  • Pereira – $3.920 – $3.980}
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Miércoles, 1.º de octubre de 2025 - $3.817 - $3.943
  • Martes, 30 de septiembre de 2025 - $3.816 - $3.942
  • Lunes, 29 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944
  • Viernes, 26 de septiembre de 2025 - $3.828 - $3.944
  • Jueves, 25 de septiembre de 2025 - $3.841 - $3.945
Si usted tiene en su cuenta más de este monto, puede ser investigado por la IRS (Foto: Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
Tenga en cuenta cómo fluctúa el dólar hoy. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $3.900 – $4.050
  • Amerikan Cash – $3.800 – $3.920
  • Cambios AG – $3.800 – $3.920
  • Cambios Vancouver – $3.800 – $3.920
  • El Cóndor Cambios – $3.800 – $3.920
  • LatinCambios – $3.800 – $3.920
  • Miss Money Cambios – $3.800 – $3.920

