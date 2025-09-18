Dólar en casas de cambio para este 18 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

El dólar es una de las monedas más importantes del mundo y hace parte de las transacciones financieras globales, siendo la divisa con el mayor reconocimiento para inversiones, negociaciones y otros procesos económicos.

Durante los últimos días, la moneda ha fluctuado de manera descendente, lo que ha impulsado a muchos viajeros e inversionistas a comprar divisas, aprovechando la fluctuación favorable. Las casas de cambio juegan un papel importante, teniendo en cuenta que allí se pueden comprar y vender dólares y otras monedas sin tanto trámite y papeleo.

El dólar americano es clave para la economía nacional. | Foto: Adobe Stock

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos establecimientos definen sus precios dependiendo de factores como el mercado, los competidores y otros aspectos. No son definidos por ninguna autoridad.

Dólar en casas de cambio: precio del 18 de septiembre

Según un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 18 de septiembre se situó cerca de $3.867, mientras que el de venta rondó los $3.967.

Si usted está por comprar o vender dólares, es clave que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.

Existen varios aspectos a tener en cuenta a la hora de ahorrar o comprar dólares. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $3.930 – $3.988

– $3.930 – $3.988 Cali – $3.850 – $3.985

– $3.850 – $3.985 Cartagena – $3.800 – $4.000

– $3.800 – $4.000 Cúcuta – $3.870 – $3.920

– $3.870 – $3.920 Medellín – $3.783 – $3.938

– $3.783 – $3.938 Pereira – $3.900 – $3.970

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Jueves 18 de septiembre de 2025 - $3.867 - $3.967

$3.867 - $3.967 Miércoles 17 de septiembre de 2025 - $3.886 - $3.970

$3.886 - $3.970 Martes 16 de septiembre de 2025 - $3.869 - $3.975

$3.869 - $3.975 Lunes 15 de septiembre de 2025 - $3.869 - $3.975

$3.869 - $3.975 Viernes 12 de septiembre de 2025 - $3.873 - $3.978

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Amerikan Cash – $3.950 – $3.980

– $3.950 – $3.980 Cambios AG – $4.030 – $4.080

– $4.030 – $4.080 Cambios Kapital – $3.930 – $3.970

– $3.930 – $3.970 Cambios Vancouver – $ 3.920 – $3.970

– $ 3.920 – $3.970 El Cóndor Cambios – $3.900 – $3.980

– $3.900 – $3.980 LatinCambios – $3.930 – $3.980