Suscribirse

Divisas

Dólar en casas de cambio para este 18 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

Este es el comportamiento de la moneda americana durante este jueves en casas de cambio.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 2:31 p. m.
El dólar es una moneda importante para la economía mundial. | Foto: getty images

El dólar es una de las monedas más importantes del mundo y hace parte de las transacciones financieras globales, siendo la divisa con el mayor reconocimiento para inversiones, negociaciones y otros procesos económicos.

Durante los últimos días, la moneda ha fluctuado de manera descendente, lo que ha impulsado a muchos viajeros e inversionistas a comprar divisas, aprovechando la fluctuación favorable. Las casas de cambio juegan un papel importante, teniendo en cuenta que allí se pueden comprar y vender dólares y otras monedas sin tanto trámite y papeleo.

Dolares
El dólar americano es clave para la economía nacional. | Foto: Adobe Stock

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos establecimientos definen sus precios dependiendo de factores como el mercado, los competidores y otros aspectos. No son definidos por ninguna autoridad.

Contexto: Dólar amaneció a la baja en Colombia: así se mueve la divisa este 18 de septiembre

Dólar en casas de cambio: precio del 18 de septiembre

Según un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 18 de septiembre se situó cerca de $3.867, mientras que el de venta rondó los $3.967.

Si usted está por comprar o vender dólares, es clave que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.

Existen varios aspectos a tener en cuenta a la hora de querer generar más ingresos.
Existen varios aspectos a tener en cuenta a la hora de ahorrar o comprar dólares. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $3.930 – $3.988
  • Cali – $3.850 – $3.985
  • Cartagena – $3.800 – $4.000
  • Cúcuta – $3.870 – $3.920
  • Medellín – $3.783 – $3.938
  • Pereira – $3.900 – $3.970
Contexto: Declaración de renta: estos son los errores por los que la DIAN puede requerir a los contribuyentes

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Jueves 18 de septiembre de 2025 - $3.867 - $3.967
  • Miércoles 17 de septiembre de 2025 - $3.886 - $3.970
  • Martes 16 de septiembre de 2025 - $3.869 - $3.975
  • Lunes 15 de septiembre de 2025 - $3.869 - $3.975
  • Viernes 12 de septiembre de 2025 - $3.873 - $3.978

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Amerikan Cash – $3.950 – $3.980
  • Cambios AG – $4.030 – $4.080
  • Cambios Kapital – $3.930 – $3.970
  • Cambios Vancouver – $ 3.920 – $3.970
  • El Cóndor Cambios – $3.900 – $3.980
  • LatinCambios – $3.930 – $3.980
Remesas dólares pesos
Si recibe ingresos en dólares, es clave analizar los precios y la fluctuación de los mismos. | Foto: 123RF

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump acusa a Putin de engañarlo y admite “Me ha decepcionado”: lo culpa de bloquear la paz en Ucrania tras cumbre en Alaska

2. Estalla polémica: sugieren posible intervención de Donald Trump en el asesinato de Charlie Kirk

3. Concejal Rolando González y otros 52 políticos de Cambio Radical le piden a Germán Vargas Lleras lanzarse a la Presidencia

4. Lo que hay detrás de la masacre de tres hombres en Cali: lingotes de oro y un posible ajuste de cuentas

5. Mhoni Vidente dice cuáles son los cuatro signos que serán beneficiados por el eclipse solar del 21 de septiembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DolarPrecio del dólarcasas de cambio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.