Divisas
Dólar en casas de cambio para este 18 de septiembre en Colombia: precio de la divisa
Este es el comportamiento de la moneda americana durante este jueves en casas de cambio.
El dólar es una de las monedas más importantes del mundo y hace parte de las transacciones financieras globales, siendo la divisa con el mayor reconocimiento para inversiones, negociaciones y otros procesos económicos.
Durante los últimos días, la moneda ha fluctuado de manera descendente, lo que ha impulsado a muchos viajeros e inversionistas a comprar divisas, aprovechando la fluctuación favorable. Las casas de cambio juegan un papel importante, teniendo en cuenta que allí se pueden comprar y vender dólares y otras monedas sin tanto trámite y papeleo.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos establecimientos definen sus precios dependiendo de factores como el mercado, los competidores y otros aspectos. No son definidos por ninguna autoridad.
Dólar en casas de cambio: precio del 18 de septiembre
Según un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 18 de septiembre se situó cerca de $3.867, mientras que el de venta rondó los $3.967.
Si usted está por comprar o vender dólares, es clave que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $3.930 – $3.988
- Cali – $3.850 – $3.985
- Cartagena – $3.800 – $4.000
- Cúcuta – $3.870 – $3.920
- Medellín – $3.783 – $3.938
- Pereira – $3.900 – $3.970
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Jueves 18 de septiembre de 2025 - $3.867 - $3.967
- Miércoles 17 de septiembre de 2025 - $3.886 - $3.970
- Martes 16 de septiembre de 2025 - $3.869 - $3.975
- Lunes 15 de septiembre de 2025 - $3.869 - $3.975
- Viernes 12 de septiembre de 2025 - $3.873 - $3.978
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Amerikan Cash – $3.950 – $3.980
- Cambios AG – $4.030 – $4.080
- Cambios Kapital – $3.930 – $3.970
- Cambios Vancouver – $ 3.920 – $3.970
- El Cóndor Cambios – $3.900 – $3.980
- LatinCambios – $3.930 – $3.980