Dólar en casas de cambio para este 20 de agosto: así se cotiza la divisa americana

Esta es la cotización en el mercado de profesionales del cambio.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 11:56 a. m.
El 20 de agosto, el precio del dólar registró variaciones en las casas de cambio de Colombia. Según un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de intercambio, la tasa promedio para la compra se situó cerca de $ 3.912, mientras que la de venta rondó los $ 4.010.

A continuación, se presentan las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá - $3.962 - $4.023
  • Cali - $3.935 - $4.045
  • Cartagena - $3.800 - $4.000
  • Cúcuta - $3.940 - $3.980
  • Medellín - $3.839 - $3.988
  • Pereira - $3.960 - $4.020
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Miércoles 20 de agosto de 2025 - $3912 - $4011
  • Martes 19 de agosto de 2025 - $3912 - $4011
  • Lunes 18 de agosto de 2025 - $3916 - $4015
  • Domingo 17 de agosto de 2025 - $3915 - $4014
  • Sábado 16 de agosto de 2025 - $3916 - $4014
  • Viernes 15 de agosto de 2025 - $3914 - $4011
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade - $3900 - $4050
  • Amerikan Cash - $3970 - $4010
  • Cambios AG - $4030 - $4080
  • Cambios Kapital - $3960 - $4010
  • Cambios Vancouver - $3960 - $4010
  • El Condor Cambios - $3920 - $4020
  • EuroDolar - $3960 - $4040
  • Latin Cambios - $3950 - $4010
Recuerde que ahorrar en dólares es una estrategia financiera conveniente porque esta divisa funciona como una moneda fuerte y de referencia mundial, lo que le otorga mayor estabilidad frente a la inflación y la devaluación que suelen afectar a monedas locales como el peso colombiano.

Al mantener ahorros en dólares, las personas protegen su poder adquisitivo, tienen mayor seguridad en momentos de incertidumbre económica y pueden acceder con más facilidad a inversiones o compras internacionales.

Además, en países emergentes, el dólar actúa como un refugio seguro que ayuda a diversificar el patrimonio y reducir riesgos financieros.

