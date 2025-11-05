Dólar en casas de cambio para este 5 de noviembre: así se mueve la divisa

En los últimos meses, el dólar americano ha sido una de las monedas que más debilidad ha presentado, registrando descensos importantes que han beneficiado a miles de ahorradores e inversionistas o viajeros, que se han aventurado a comprar divisas en establecimientos de cambio.

Según un monitoreo que se realizó en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 5 de noviembre se situó cerca de $ 3.759, mientras que el de venta rondó los $ 3.890. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Tenga en cuenta el valor del dólar. | Foto: Adobe Stock

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.768 – $ 3.891

– $ 3.768 – $ 3.891 Cali – $ 3.818 – $ 3.947

– $ 3.818 – $ 3.947 Cartagena – $ 3.700 – $ 3.950

– $ 3.700 – $ 3.950 Cúcuta – $ 3.750 – $ 3.825

– $ 3.750 – $ 3.825 Medellín – $ 3.726 – $ 3.873

– $ 3.726 – $ 3.873 Pereira – $ 3.820 – $ 3.890

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Martes, 4 de noviembre de 2025 - $ 3.759 - $ 3.890

$ 3.759 - $ 3.890 Lunes, 3 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900

$ 3.775 - $ 3.900 Domingo, 2 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900

$ 3.775 - $ 3.900 Sábado, 1 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900

$ 3.775 - $ 3.900 Viernes, 31 de octubre de 2025 - $ 3.776 - $ 3.902

$ 3.776 - $ 3.902 Jueves, 30 de octubre de 2025 - $ 3.788 - $ 3.914

$ 3.788 - $ 3.914 Miércoles, 29 de octubre de 2025 - $ 3.813 - $ 3.938

Con la reciente baja, muchos apuntan a que es un buen momento para comprar dólares. | Foto: 123 Rf

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $ 3.780 – $ 3.900

– $ 3.780 – $ 3.900 Amerikan Cash – $ 3.750 – $ 3.880

– $ 3.750 – $ 3.880 Cambios AG – $ 3.790 – $ 3.900

– $ 3.790 – $ 3.900 Cambios Kapital – $ 3.750 – $ 3.880

– $ 3.750 – $ 3.880 Cambios Vancouver – $ 3.800 – $ 3.900

– $ 3.800 – $ 3.900 El Cóndor Cambios – $ 3.800 – $ 3.900

– $ 3.800 – $ 3.900 LatinCambios – $ 3.800 – $ 3.900

Es importante que considere que estos precios pueden cambiar con el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado spot o también del mercado de casas de cambio, que es independiente al oficial.