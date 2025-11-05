Suscribirse

Divisas

Dólar en casas de cambio para este 5 de noviembre: así se mueve la divisa

Esta es la fluctuación de la moneda.

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

Periodista en Semana

5 de noviembre de 2025, 11:55 a. m.
El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre.
Este es el comportamiento de la divisa.

En los últimos meses, el dólar americano ha sido una de las monedas que más debilidad ha presentado, registrando descensos importantes que han beneficiado a miles de ahorradores e inversionistas o viajeros, que se han aventurado a comprar divisas en establecimientos de cambio.

Según un monitoreo que se realizó en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 5 de noviembre se situó cerca de $ 3.759, mientras que el de venta rondó los $ 3.890. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Dólar dólares
Tenga en cuenta el valor del dólar.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.768 – $ 3.891
  • Cali – $ 3.818 – $ 3.947
  • Cartagena – $ 3.700 – $ 3.950
  • Cúcuta – $ 3.750 – $ 3.825
  • Medellín – $ 3.726 – $ 3.873
  • Pereira – $ 3.820 – $ 3.890
Contexto: La Bolsa de Valores de Colombia rompe un récord y vive su mejor momento en 15 años

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Martes, 4 de noviembre de 2025 - $ 3.759 - $ 3.890
  • Lunes, 3 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
  • Domingo, 2 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
  • Sábado, 1 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
  • Viernes, 31 de octubre de 2025 - $ 3.776 - $ 3.902
  • Jueves, 30 de octubre de 2025 - $ 3.788 - $ 3.914
  • Miércoles, 29 de octubre de 2025 - $ 3.813 - $ 3.938
Analistas responden a pregunta si es buen momento para comprar dólares.
Con la reciente baja, muchos apuntan a que es un buen momento para comprar dólares.

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $ 3.780 – $ 3.900
  • Amerikan Cash – $ 3.750 – $ 3.880
  • Cambios AG – $ 3.790 – $ 3.900
  • Cambios Kapital – $ 3.750 – $ 3.880
  • Cambios Vancouver – $ 3.800 – $ 3.900
  • El Cóndor Cambios – $ 3.800 – $ 3.900
  • LatinCambios – $ 3.800 – $ 3.900
Contexto: El café se está volviendo un lujo y no da señales de bajar: buena noticia para los productores, pero mala para los consumidores

Es importante que considere que estos precios pueden cambiar con el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado spot o también del mercado de casas de cambio, que es independiente al oficial.

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana.
La cotización del dólar bajó.

