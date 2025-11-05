Divisas
Dólar en casas de cambio para este 5 de noviembre: así se mueve la divisa
Esta es la fluctuación de la moneda.
En los últimos meses, el dólar americano ha sido una de las monedas que más debilidad ha presentado, registrando descensos importantes que han beneficiado a miles de ahorradores e inversionistas o viajeros, que se han aventurado a comprar divisas en establecimientos de cambio.
Según un monitoreo que se realizó en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 5 de noviembre se situó cerca de $ 3.759, mientras que el de venta rondó los $ 3.890. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $ 3.768 – $ 3.891
- Cali – $ 3.818 – $ 3.947
- Cartagena – $ 3.700 – $ 3.950
- Cúcuta – $ 3.750 – $ 3.825
- Medellín – $ 3.726 – $ 3.873
- Pereira – $ 3.820 – $ 3.890
Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Martes, 4 de noviembre de 2025 - $ 3.759 - $ 3.890
- Lunes, 3 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
- Domingo, 2 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
- Sábado, 1 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
- Viernes, 31 de octubre de 2025 - $ 3.776 - $ 3.902
- Jueves, 30 de octubre de 2025 - $ 3.788 - $ 3.914
- Miércoles, 29 de octubre de 2025 - $ 3.813 - $ 3.938
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $ 3.780 – $ 3.900
- Amerikan Cash – $ 3.750 – $ 3.880
- Cambios AG – $ 3.790 – $ 3.900
- Cambios Kapital – $ 3.750 – $ 3.880
- Cambios Vancouver – $ 3.800 – $ 3.900
- El Cóndor Cambios – $ 3.800 – $ 3.900
- LatinCambios – $ 3.800 – $ 3.900
Es importante que considere que estos precios pueden cambiar con el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado spot o también del mercado de casas de cambio, que es independiente al oficial.