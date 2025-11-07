Dólar en casas de cambio para este 7 de noviembre: así se mueve la divisa

Durante los últimos días, el dólar americano ha registrado una fluctuación importante a la baja, lo que ha motivado a muchos inversionistas y ahorradores a comprar divisas.

Algunos optan por realizar esta compra en casas de cambio, que son establecimientos que permiten estas transacciones de compra y venta sin tanto papeleo o trámite, por lo que es importante analizar el comportamiento en estos establecimientos, que fijan sus precios autónomamente.

El dólar es clave en la economía. | Foto: Adobe Stock

Según un monitoreo que se realizó en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 7 de noviembre se situó cerca de $ 3.734, mientras que el de venta rondó los $ 3.861. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.753 – $ 3.861

– $ 3.753 – $ 3.861 Cali – $ 3.807 – $ 3.940

– $ 3.807 – $ 3.940 Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910

– $ 3.650 – $ 3.910 Cúcuta – $ 3.760 – $ 3.810

– $ 3.760 – $ 3.810 Medellín – $ 3.689 – $ 3.839

– $ 3.689 – $ 3.839 Pereira – $ 3.750 – $ 3.840

Con la reciente baja, muchos se preguntan si es buen momento para comprar dólares. | Foto: 123 Rf

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Jueves, 6 de octubre de 2025 - $ 3.747 - $ 3.880

$ 3.747 - $ 3.880 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 - $ 3.747 - $ 3.880

$ 3.747 - $ 3.880 Martes, 4 de noviembre de 2025 - $ 3.760 - $ 3.891

$ 3.760 - $ 3.891 Lunes, 3 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900

$ 3.775 - $ 3.900 Domingo, 2 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900

$ 3.775 - $ 3.900 Sábado, 1 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900

$ 3.775 - $ 3.900 Viernes, 31 de octubre de 2025 - $ 3.776 - $ 3.902

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $ 3.780 – $ 3.900

– $ 3.780 – $ 3.900 Amerikan Cash – $ 3.750 – $ 3.880

– $ 3.750 – $ 3.880 Cambios AG – $ 3.790 – $ 3.900

– $ 3.790 – $ 3.900 Cambios Kapital – $ 3.750 – $ 3.880

– $ 3.750 – $ 3.880 Cambios Vancouver – $ 3.800 – $ 3.900

– $ 3.800 – $ 3.900 El Cóndor Cambios – $ 3.800 – $ 3.900

– $ 3.800 – $ 3.900 LatinCambios – $ 3.800 – $ 3.900

El dólar americano ha fluctuado a la baja los últimos días. | Foto: Getty Images