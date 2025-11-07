Suscribirse

Divisas

Dólar en casas de cambio para este 7 de noviembre: así se mueve la divisa

Este es el comportamiento de la divisa en este mercado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
7 de noviembre de 2025, 12:32 p. m.
La iniciativa, avalada por Coljuegos, contempla la entrega de 1.040 bonos de consumo, cada uno por $2.350.000, que podrán utilizarse en cadenas de supermercados aliadas en todo el territorio nacional.
Así se está moviendo la divisa americana en este mercado. | Foto: Agencia 123rf

Durante los últimos días, el dólar americano ha registrado una fluctuación importante a la baja, lo que ha motivado a muchos inversionistas y ahorradores a comprar divisas.

Algunos optan por realizar esta compra en casas de cambio, que son establecimientos que permiten estas transacciones de compra y venta sin tanto papeleo o trámite, por lo que es importante analizar el comportamiento en estos establecimientos, que fijan sus precios autónomamente.

Dólar dólares
El dólar es clave en la economía. | Foto: Adobe Stock

Según un monitoreo que se realizó en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 7 de noviembre se situó cerca de $ 3.734, mientras que el de venta rondó los $ 3.861. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Contexto: Ya se siente en el bolsillo: la inflación bajará menos justo cuando los colombianos más necesitan comprar

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.753 – $ 3.861
  • Cali – $ 3.807 – $ 3.940
  • Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910
  • Cúcuta – $ 3.760 – $ 3.810
  • Medellín – $ 3.689 – $ 3.839
  • Pereira – $ 3.750 – $ 3.840
Analistas responden a pregunta si es buen momento para comprar dólares.
Con la reciente baja, muchos se preguntan si es buen momento para comprar dólares. | Foto: 123 Rf

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Jueves, 6 de octubre de 2025 - $ 3.747 - $ 3.880
  • Miércoles, 5 de noviembre de 2025 - $ 3.747 - $ 3.880
  • Martes, 4 de noviembre de 2025 - $ 3.760 - $ 3.891
  • Lunes, 3 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
  • Domingo, 2 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
  • Sábado, 1 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
  • Viernes, 31 de octubre de 2025 - $ 3.776 - $ 3.902
Contexto: La economía que nadie vio venir: los mayores de 50 ya mueven el 12 % del PIB en Colombia

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $ 3.780 – $ 3.900
  • Amerikan Cash – $ 3.750 – $ 3.880
  • Cambios AG – $ 3.790 – $ 3.900
  • Cambios Kapital – $ 3.750 – $ 3.880
  • Cambios Vancouver – $ 3.800 – $ 3.900
  • El Cóndor Cambios – $ 3.800 – $ 3.900
  • LatinCambios – $ 3.800 – $ 3.900
Cumplido sus sentencias o no enfrentaban cargos formales. El acuerdo tiene como objetivo compensar a unas 20,000 personas afectadas por estas prácticas.
El dólar americano ha fluctuado a la baja los últimos días. | Foto: Getty Images

Es clave que tenga en cuenta que estos precios pueden cambiar con el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado spot o también del mercado de casas de cambio, que es independiente al oficial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La ‘migración Mamdani’: ricos neoyorquinos huyen a Florida ante el miedo a nuevos impuestos

2. Decepción total de Colombia Sub-17 en el Mundial: oscuro panorama en la tabla de posiciones del grupo G

3. Ola de comentarios tras publicación del humorista Hassam: “Están muy inquietos”

4. Experto advirtió tres puntos demoledores que dejarían en la cuerda floja la cuenta de X de Gustavo Petro

5. Deslizamiento de tierra genera cierre parcial de la vía Medellín-Bogotá, a la altura del sector de Copacabana

LEER MENOS

Noticias relacionadas

dólar ColombiaPrecio del dólar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.