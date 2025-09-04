Suscribirse

Divisas

Dólar en Colombia amanece con poco movimiento y al alza: precio oficial 4 de septiembre

Así se mueve la moneda americana.

Redacción Economía
4 de septiembre de 2025, 2:00 p. m.
Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.
El dólar ha estado en un terreno barato en los últimos días. | Foto: istock

El dólar inició la cotización de este 4 de septiembre en un precio de $ 4.004, lo que significó un alza de $ 2 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 4.002.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 4.005.

Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.996. El precio promedio es de $ 3.999.

Contexto: ¿Qué esperar en el precio del dólar para septiembre? En agosto tuvo una desvalorización y el peso se fortaleció

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 58,78 millones, registrando además un volumen promedio de 389.10 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras SEIS monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,13 % llegando a las 98,206 unidades.

El dólar americano ha tenido movimientos estables en los últimos días. | Foto: getty images

Sector privado de EE. UU. creó 54.000 empleos en agosto, mucho menos de lo previsto

La creación de empleo en el sector privado de Estados Unidos se desaceleró significativamente en agosto, según una encuesta difundida este jueves, un día antes de la publicación de los datos oficiales del mercado laboral.

El mes pasado se crearon 54.000 empleos en el sector privado, en comparación con los 106.000 de julio, según la encuesta mensual de ADP/Stanford Lab.

Los mercados preveían una cifra bastante superior, de 75.000 nuevos puestos de trabajo, de acuerdo al consenso publicado por MarketWatch.

Contexto: Dólar en casas de cambio para este 4 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

“El año comenzó con un fuerte crecimiento del empleo, pero ese impulso se ha visto afectado por la incertidumbre”, señaló en un comunicado Nela Richardson, economista jefe de ADP.

Añadió que la desaceleración de la contratación de trabajadores podría explicarse por problemas que van desde la escasez de mano de obra hasta el nerviosismo de los consumidores.

Si bien áreas como el ocio y la hostelería se mantuvieron estables, otras, como la industria manufacturera, el comercio, el transporte y los servicios públicos, perdieron puestos de trabajo.

Sin embargo, las cifras de ADP difieren a veces de los datos del gobierno.

Las empresas estadounidenses han estado lidiando con una mayor incertidumbre este año, al enfrentarse a las fluctuaciones derivadas de las políticas arancelarias anunciadas por el presidente Donald Trump.

x
Donald Trump ha causado gran revuelo en la economía. | Foto: Getty Images

Tras regresar a la Casa Blanca, en enero, Trump impuso un arancel del 10 % a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, antes de aumentarlo para decenas de estas economías.

También ha implementado progresivamente aranceles separados para importaciones de sectores específicos como el acero, el aluminio y los automóviles.

El informe de ADP del jueves mostró que el crecimiento salarial interanual fue del 4,4 % para quienes mantuvieron sus empleos y del 7,1 % para quienes cambiaron de trabajo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuertes combates en Arauca: tres guerrilleros del ELN fueron dados de baja por el Ejército

2. Estos estadounidenses recibirán apoyo económico en las próximas semanas; ¿está usted entre ellos?

3. Néstor Lorenzo gana 2,4 millones de dólares, mientras este es el sueldo de Óscar Villegas en Bolivia

4. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal acabó perjudicado en la etapa 12

5. Micrófonos abiertos captaron conversación entre Putin y Xi Jinping durante la exhibición del poder militar de China: “Órganos humanos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Precio del dólardólar hoydólar al alza en colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.