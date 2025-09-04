Divisas
Dólar en casas de cambio para este 4 de septiembre en Colombia: precio de la divisa
Esta es la fluctuación de la moneda.
En Colombia, el dólar es la principal divisa con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes. El billete verde es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.
Por estas y otras razones, el comportamiento del dólar es un factor clave para entender la situación económica del país y su movimiento afecta el bolsillo de los colombianos.
De acuerdo a un monitoreo realizado en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 4 de septiembre se situó cerca de $ 3.887, mientras que el de venta rondó los $ 3.986.
Es importante que revise siempre estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Tenga en cuenta el siguiente cuadro:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $ 3.951 – $ 3.998
- Cali – $ 3.900 – $ 4.030
- Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
- Cúcuta – $ 3.880 – $ 3.935
- Medellín – $ 3.831 – $ 3.977
- Pereira – $ 3.950 – $ 4.000
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Miércoles 3 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.990
- Martes 2 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.990
- Lunes 1 de septiembre de 2025 - $ 3.881 $ 3.991
- Domingo 31 de agosto de 2025 - $ 3.881 $ 3.991
- Sábado 30 de agosto de 2025 - $ 3.894 $ 3.993
- Viernes 29 de agosto de 2025 - $ 3.898 - $ 3.995
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Amerikan Cash – $ 3.940 – $ 3.980
- Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
- Cambios Kapital – $ 3.940 – $ 3.975
- Cambios Vancouver – $ 3.940 – $ 3.980
- El Cóndor Cambios – $ 3.880 – $ 3.980
- EuroDólar – $3.930 – $4.000