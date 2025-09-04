Dólar en casas de cambio para este 4 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

En Colombia, el dólar es la principal divisa con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes. El billete verde es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Por estas y otras razones, el comportamiento del dólar es un factor clave para entender la situación económica del país y su movimiento afecta el bolsillo de los colombianos.

El dólar americano es clave para la economía mundial. | Foto: Adobe Stock

De acuerdo a un monitoreo realizado en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 4 de septiembre se situó cerca de $ 3.887, mientras que el de venta rondó los $ 3.986.

Es importante que revise siempre estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.951 – $ 3.998

– $ 3.951 – $ 3.998 Cali – $ 3.900 – $ 4.030

– $ 3.900 – $ 4.030 Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000

– $ 3.800 – $ 4.000 Cúcuta – $ 3.880 – $ 3.935

– $ 3.880 – $ 3.935 Medellín – $ 3.831 – $ 3.977

– $ 3.831 – $ 3.977 Pereira – $ 3.950 – $ 4.000

Tenga en cuenta los efectos que hay sobre el dólar. | Foto: Getty Images

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Miércoles 3 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.990

$ 3.883 $ 3.990 Martes 2 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.990

$ 3.883 $ 3.990 Lunes 1 de septiembre de 2025 - $ 3.881 $ 3.991

$ 3.881 $ 3.991 Domingo 31 de agosto de 2025 - $ 3.881 $ 3.991

$ 3.881 $ 3.991 Sábado 30 de agosto de 2025 - $ 3.894 $ 3.993

$ 3.894 $ 3.993 Viernes 29 de agosto de 2025 - $ 3.898 - $ 3.995

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Amerikan Cash – $ 3.940 – $ 3.980

– $ 3.940 – $ 3.980 Cambios AG – $4.030 – $ 4.080

– $4.030 – $ 4.080 Cambios Kapital – $ 3.940 – $ 3.975

– $ 3.940 – $ 3.975 Cambios Vancouver – $ 3.940 – $ 3.980

– $ 3.940 – $ 3.980 El Cóndor Cambios – $ 3.880 – $ 3.980

– $ 3.880 – $ 3.980 EuroDólar – $3.930 – $4.000