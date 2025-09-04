Suscribirse

Divisas

Dólar en casas de cambio para este 4 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

Esta es la fluctuación de la moneda.

Redacción Semana
4 de septiembre de 2025, 11:44 a. m.
El movimiento del dólar en el mercado spot | Foto: getty images

En Colombia, el dólar es la principal divisa con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes. El billete verde es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Por estas y otras razones, el comportamiento del dólar es un factor clave para entender la situación económica del país y su movimiento afecta el bolsillo de los colombianos.

Dolares
El dólar americano es clave para la economía mundial. | Foto: Adobe Stock

De acuerdo a un monitoreo realizado en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 4 de septiembre se situó cerca de $ 3.887, mientras que el de venta rondó los $ 3.986.

Contexto: ¿Cómo quedaría el precio de la gasolina con la tributaria que radicó el Gobierno? Revelan la cifra

Es importante que revise siempre estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Tenga en cuenta el siguiente cuadro:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.951 – $ 3.998
  • Cali – $ 3.900 – $ 4.030
  • Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
  • Cúcuta – $ 3.880 – $ 3.935
  • Medellín – $ 3.831 – $ 3.977
  • Pereira – $ 3.950 – $ 4.000
Dolar
Tenga en cuenta los efectos que hay sobre el dólar. | Foto: Getty Images

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Miércoles 3 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.990
  • Martes 2 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.990
  • Lunes 1 de septiembre de 2025 - $ 3.881 $ 3.991
  • Domingo 31 de agosto de 2025 - $ 3.881 $ 3.991
  • Sábado 30 de agosto de 2025 - $ 3.894 $ 3.993
  • Viernes 29 de agosto de 2025 - $ 3.898 - $ 3.995
Contexto: Recaudo tributario de la Dian a julio, lleva un monto equivalente a 7 veces lo que aportará la ley de financiamiento

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Amerikan Cash – $ 3.940 – $ 3.980
  • Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
  • Cambios Kapital – $ 3.940 – $ 3.975
  • Cambios Vancouver – $ 3.940 – $ 3.980
  • El Cóndor Cambios – $ 3.880 – $ 3.980
  • EuroDólar – $3.930 – $4.000
Dólares
Este es el movimiento de la divisa. | Foto: Getty Images

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Elección de Camargo: Bolívar denunció que senadores del Pacto Histórico “se voltearon a última hora”: “¿Les llegaron al precio?”

2. Argentina vs. Venezuela: canal y hora para ver la despedida de Lionel Messi desde Colombia

3. Andrea Petro, hija del presidente, se confesó sobre las cirugías estéticas que se ha hecho su papá: “Se ve bonito”

4. Irfaan Ali, el presidente enemigo de Nicolás Maduro, logra la reelección en Guyana

5. Mhoni Vidente predijo crudo suceso natural que impactará en septiembre; dio fechas y lugares en los que se dará: “Serán claves”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DolarPrecio del dólar hoyDólar en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.