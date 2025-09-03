Suscribirse

Economía

¿Cómo quedaría el precio de la gasolina con la tributaria que radicó el Gobierno? Revelan la cifra

Los colombianos tendrían que enfrentar un nuevo impacto al bolsillo.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 7:17 p. m.
Getty Images
La gasolina llegaría a un nuevo precio elevado. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Hace algunos días, el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República el nuevo proyecto de reforma tributaria, con el que esperaría gravar varios aspectos, aumentar el impuesto al patrimonio, a bebidas azucaradas, a productos ultraprocesados, además de gravar servicios de entretenimiento y ocio, entre otros.

Entre los impuestos presentados se encontró uno que grava, con un aumento progresivo en el IVA a los combustibles y otros impuestos, lo que a su vez incrementaría los precios de gasolina y diésel o ACPM a partir del 2026.

Gasolina
La gasolina se gravaría con IVA. | Foto: Nopphon - stock.adobe.com

Es decir, con el proyecto, los colombianos seguirán pagando mucho más dinero por los combustibles, teniendo en cuenta que en el Gobierno Petro la gasolina pasó de valer $9.000 a $16.000.

Contexto: Ley de financiamiento: Este sería el costo para una familia de clase media

Así subirá la gasolina en Colombia si se aprueba la nueva tributaria

Los aumentos se harán de manera escalonada. En la gasolina corriente el IVA que se cobrará será del 10 %, alcanzando una tarifa general del 19 % desde 2027.

Por otro lado, para el diésel, ACPM, la tarifa del 10 % se aplicará en 2026 y 2027 y a partir de 2028 se regirá la tarifa general.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y otros miembros del Gobierno radicaron la reforma tributaria: Foto: prensa Hacienda.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y otros miembros del Gobierno radicaron la reforma tributaria: Foto: prensa Hacienda. | Foto: El País

De acuerdo con lo dicho el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, en Blu Radio, el galón de gasolina actualmente se cotiza en Bogotá en $16.293.

Contexto: Recaudo tributario de la Dian a julio, lleva un monto equivalente a 7 veces lo que aportará la ley de financiamiento

Con el primer aumento subirá a unos $17.330 y con el segundo aumento este galón quedaría en un aproximado de $18.000. Es decir, los colombianos podrían pagar el galón a precio de gasolina extra que se tenía hace algunos años.

De otro lado, en el caso del diésel actualmente el precio está en $10.936. Con el aumento se incrementaría a $11.788.

varias estaciones amanecieron sin combustible, exhibiendo carteles con la frase "No hay gasolina".
Así quedarían los precios. | Foto: Istock

El director de esta entidad dijo que esta reforma generaría un efecto inflacionario que impacta a empresas y familias, con un efecto recesivo en sus economías.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se salvó el acuerdo que promueve las inversiones entre Colombia y Venezuela, tras su paso por la Corte Constitucional

2. Así puede conseguir un crédito de 7.500 dólares en Estados Unidos antes del 30 de septiembre, para adquirir un carro eléctrico

3. Video: 15 muertos al descarrilarse el emblemático funicular de Lisboa en Portugal: “nunca había ocurrido en nuestra ciudad”

4. Advertencia sin precedentes: Marco Rubio promete el fin de la impunidad para los cárteles en México

5. Cantante colombiano sufrió accidente cerebrovascular; su familia pidió ayuda para su tratamiento: “Agradecemos cada aporte”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Reforma tributariaGasolina

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.