Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este domingo 22 de febrero del 2026

En Colombia, el dólar es una de las divisas más importantes, dado que esta moneda es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Es importante tener en cuenta que su estabilidad, basada en la confianza y el tamaño de la economía de EE. UU., lo convierte en la moneda de refugio y referencia mundial.

El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 15 de diciembre. Foto: El País

Por estas razones, el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta a los colombianos y a su bolsillo.

Durante los últimos días, en Colombia la moneda ha registrado un descenso importante, llegando a mínimos de $ 3.590 que no se veían desde el 2021.

Remesas en récord, pero con menos efecto: cuando el dólar bajo golpea a quienes viven de los giros del exterior

Precio del dólar en casas de cambio

Actualmente, este domingo 22 de febrero de 2026, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.550.03 y de venta de $ 3.620.00.

Para analizar el valor del dólar en las ciudades principales, se debe tener en cuenta los siguientes precios del mercado en esta tabla, en la que se indica precio de compra, precio de venta y spread.

El dólar en diciembre de 2026, ¿estará barato o caro? Esto dicen expertos

Si usted desea analizar los precios de la moneda en distintas ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla con los valores en las principales ciudades del país:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,450 3,701 86 Cali 3,565 3,710 145 Cartagena 3,450 3,650 200 Cúcuta 3,620 3,660 35 Medellín 3,490 3,639 149 Pereira 3,620 3,6700 70

Esta es la cotización de la moneda en el mercado de profesionales del cambio. Foto: El País

Por otra parte, si desea analizar el precio del dólar respecto a la variación en los últimos días, tenga en cuenta el histórico de la última semana.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Sábado 21 de febrero de 2026 3550.00 3675.08 3695.72 viernes 20 de febrero de 2026 3554.44 3672.04 3695.72 jueves 19 de febrero de 2026 3554.44 3672.04 3669.21 Miércoles 18 de febrero de 2026 3546.67 3664.44 3664.26 martes 17 de febrero de 2026 3546.67 3665.19 3652.89 lunes 16 de febrero de 2026 3548.15 3672.78 3652.89 domingo 15 de febrero de 2026 3560 3682.96 3652.89 sábado 14 de febrero de 2026 3560.74 3684.63 3652.89 viernes 13 de febrero de 2026 3562.96 3686.48 3665.78

Finalmente, si lo que desea analizar es el valor del dólar en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta:

Nombre Te Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Amerikan Cash 3,620 3,680 70 Cambios AG 3,600 3,690 100 Cambios Kapital 3,610 3,670 60 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,620 3,675 60 EuroDolar 3,600 3,690 90

Es importante que tenga presente que las casas de cambio se mueven en un mercado de oferta y demanda, por lo que no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen evaluando los valores del mercado.