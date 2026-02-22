Economía

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este domingo 22 de febrero del 2026

La divisa marca la pauta para diversas operaciones financieras.

Manuel Santiago Sánchez González

22 de febrero de 2026, 7:52 a. m.
Foto: Adobe Stock

En Colombia, el dólar es una de las divisas más importantes, dado que esta moneda es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Es importante tener en cuenta que su estabilidad, basada en la confianza y el tamaño de la economía de EE. UU., lo convierte en la moneda de refugio y referencia mundial.

Por estas razones, el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta a los colombianos y a su bolsillo.

Durante los últimos días, en Colombia la moneda ha registrado un descenso importante, llegando a mínimos de $ 3.590 que no se veían desde el 2021.

Remesas en récord, pero con menos efecto: cuando el dólar bajo golpea a quienes viven de los giros del exterior

Precio del dólar en casas de cambio

Actualmente, este domingo 22 de febrero de 2026, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.550.03 y de venta de $ 3.620.00.

Para analizar el valor del dólar en las ciudades principales, se debe tener en cuenta los siguientes precios del mercado en esta tabla, en la que se indica precio de compra, precio de venta y spread.

El dólar en diciembre de 2026, ¿estará barato o caro? Esto dicen expertos

Si usted desea analizar los precios de la moneda en distintas ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla con los valores en las principales ciudades del país:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,4503,70186
Cali3,5653,710145
Cartagena3,4503,650200
Cúcuta3,6203,66035
Medellín3,4903,639149
Pereira3,6203,670070
Foto: El País

Por otra parte, si desea analizar el precio del dólar respecto a la variación en los últimos días, tenga en cuenta el histórico de la última semana.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Sábado 21 de febrero de 20263550.003675.083695.72
viernes 20 de febrero de 20263554.443672.043695.72
jueves 19 de febrero de 20263554.443672.043669.21
Miércoles 18 de febrero de 20263546.673664.443664.26
martes 17 de febrero de 20263546.673665.193652.89
lunes 16 de febrero de 20263548.153672.783652.89
domingo 15 de febrero de 202635603682.963652.89
sábado 14 de febrero de 20263560.743684.633652.89
viernes 13 de febrero de 20263562.963686.483665.78

Finalmente, si lo que desea analizar es el valor del dólar en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta:

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,6203,68070
Cambios AG3,6003,690100
Cambios Kapital3,6103,67060
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6203,67560
EuroDolar3,6003,69090

Es importante que tenga presente que las casas de cambio se mueven en un mercado de oferta y demanda, por lo que no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen evaluando los valores del mercado.

