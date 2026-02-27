Dólar repuntó al inicio de este 27 de febrero: precio oficial para hoy

El dólar inició la cotización de este 27 de febrero en un precio de $3.760, lo que significó un alza de $15 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.745.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.784. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.760. El precio promedio es de $3.775.

Dólar en casas de cambio: precio para este 27 de febrero

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 44,50 millones, registrando además un volumen promedio de 454,08 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,04 % llegando a las 97,782 unidades.

Este es el valor del dólar. Foto: Banco Unión

FMI urge a EE. UU. a trabajar con socios para rebajar las restricciones arancelarias

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó el miércoles a Estados Unidos a trabajar con sus socios comerciales y encontrar maneras de aliviar mutuamente las restricciones arancelarias al comercio.

Washington debería trabajar de manera constructiva con sus socios “para abordar las preocupaciones sobre prácticas comerciales desleales y acordar una reducción coordinada de las restricciones comerciales y las distorsiones de la política industrial que tienen efectos transfronterizos negativos”, indicó el FMI en un análisis de la economía de la primera potencia mundial durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump.

Ecuador anuncia aumento al 50% de arancel contra importaciones colombianas: se agudiza la guerra comercial

“Cuando se aplican medidas sobre el comercio y la inversión (incluidos aranceles y controles a la exportación) por razones de seguridad nacional, dichas políticas deberían aplicarse de forma restringida”, señaló el FMI.

En general, el fondo proyecta que el crecimiento del PIB de Estados Unidos sea del 2,6% en 2026, respecto al 2,2% del año pasado.

También señaló “riesgos en ambas direcciones derivados de los aranceles, los impuestos y la dinámica del mercado laboral”.

En términos generales, el FMI afirmó que la economía estadounidense “tuvo un buen desempeño en 2025” en la declaración final de su consulta del “Artículo IV”.

Hay un “continuado y sólido crecimiento de la productividad del país, a pesar de que el cierre del gobierno restó dinamismo a la actividad en el cuarto trimestre”.

Las últimas recomendaciones de política económica en Estados Unidos fueron en 2024.

FMI urge a EEUU a trabajar con socios para rebajar las restricciones arancelarias. Foto: ap

En ese momento expresó su preocupación por las crecientes restricciones comerciales bajo la administración del entonces presidente Joe Biden, instando a las autoridades a desmantelar los obstáculos al libre comercio.

En 2024, el fondo también pidió revertir el aumento de la deuda pública, señalando que las autoridades podrían subir los impuestos, entre otras reformas.