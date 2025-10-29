¿Está en la lista? DIAN embargará las cuentas bancarias de las personas que se encuentren en esta lista por esta razón

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia es la entidad encargada de supervisar diversos aspectos tributarios y comerciales del país.

Por medio de diversos trámites, la institución supervisa los movimientos financieros de las personas naturales y jurídicas. Además, realiza labores de control y orientación a las empresas del país, permitiendo que estas cuenten con mejores oportunidades para competir en los mercados nacionales e internacionales.

Dian anunció embargo a cerca de 12.000 personas en Colombia. | Foto: Fotomontaje: Getty/ Semana

La DIAN también está facultada para realizar procesos de embargo a las personas que no cumplan con sus obligaciones tributarias y financieras.

En primer lugar, la institución realiza una serie de notificaciones en las cuales pide a las personas ponerse al día con sus responsabilidades o asistir a reuniones con el objetivo de establecer un plan de trabajo junto con los funcionarios de la entidad.

Cuando una persona hace caso omiso a las comunicaciones, no se libra de sus responsabilidades y permite que se dé pie a otros procesos judiciales que pueden terminar en embargos.

“Para efectos de los embargos a cuentas de ahorro, librados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los procesos administrativos de cobro que esta adelante contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente”, señala la entidad.

Conozca las causas por las que le pueden embargar sus cuentas. | Foto: Getty Images

Bajo qué circunstancias se puede entrar en la lista de personas que la DIAN puede embargar

Procesos relacionados con la no presentación de la declaración de renta o con el incumplimiento en los pagos de la misma.

Impuesto del IVA o procesos relacionados con este tributo.

Impuestos a la riqueza o trámites derivados de personas que superen los límites establecidos por la DIAN.

Sanciones o multas derivadas de trámites realizados con la entidad.

Deudas relacionadas con procesos aduaneros o inconvenientes con personas que ofrecen este tipo de servicios.

¿Qué puede hacer una persona que esté en las listas de la DIAN?

Lo primero que debe hacer una persona es ponerse en comunicación con la entidad para conocer de primera mano su situación financiera. Por medio de asesorías virtuales o presenciales, los funcionarios le explicarán el camino a seguir.