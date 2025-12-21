Gustavo Petro lanza fuerte mensaje por medio de sus redes sociales: “Es quizás el peor error que cometí en mi gobierno”

El pasado viernes 19 de diciembre, el Banco de la República anunció que la tasa de interés de política monetaria se mantendrá en 9,25%, tras una decisión tomada por la junta de la entidad con el objetivo de mantener una postura cautelosa en la política monetaria.

Banco de la República decidió sobre las tasas de interés: las mantiene inalteradas; estas son las razones

Por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a la institución financiera señalando que las medidas adoptadas podrían generar una revaluación peligrosa.

“No mantienen igual la tasa de interés, como dice el Banco de la República; no es verdad; lo que sube es la tasa de interés real, porque la inflación bajó el mes pasado, y además saben que EE. UU. y el Reino Unido van a bajar la tasa de interés en sus países. El banco puede desencadenar una revaluación peligrosa”, señaló Petro.

El mandatario argumentó que la decisión tomada no mantendrá la tasa de interés en el mismo valor, sino, por el contrario, subirá la tasa de interés real debido a la baja que se presentó en la inflación el mes pasado.

Junto a esto, el presidente destacó que Estados Unidos y Reino Unido bajarán sus tasas de interés, lo cual generaría una revaluación peligrosa.

Frente a la independencia del Banco de la República en sus decisiones, el mandatario cuestionó el actuar de la entidad, señalando que esta es dependiente de los intereses de los propietarios del capital financiero de la nación.

“El Banco de la República es independiente, pero solo del progresismo económico y de los trabajadores. El Banco de la República es dependiente de los intereses de los propietarios del capital financiero; quieren frenar a Colombia por política, para ver si la gobernanza paramilitar regresa”, complementó Petro.

De manera adicional, Petro señaló que siguió las recomendaciones de José Antonio Ocampo para escoger a la persona que debía asumir el cargo en la junta directiva del Banco de la República; sin embargo, el mandatario indicó que fue quizás el peor error que cometió a lo largo de su gobierno.

“Ocampo me recomendó a la persona que indicó que asumiera el cargo en la junta directiva y yo, estúpidamente, acepté. Dijo que era progresista, qué barbaridad. Ella hacía una nueva mayoría. Qué engaño, hasta con las mismas tesis de Ocampo, que ya no las aplica su recomendada. Apúntenlo, es quizás el peor error que cometí en mi gobierno. Me autocrítico”, complementó Gustavo Petro.

El Banco de la República anunció que la tasa de interés de política monetaria se mantendrá en 9,25% Foto: ADOBE STOCK

Por último, el mandatario se pronunció sobre los posibles hechos de corrupción que se conocieron en los últimos días, destacando que Ricardo Bonilla fue engañado.

“Los economistas del poder no van a la cárcel. A quienes pensamos la economía desde la economía clásica, la economía política, nos quieren llevar es a la cárcel, por orden del banquero. La que acusa a Bonilla, una asesora uribista, también estaba con Ocampo y antes con Restrepo y con Carrasquilla en el gobierno de Duque. A Bonilla lo engañaron los adoradores de Uribe, a mí, los que se decían de centro”, señaló el presidente Gustavo Petro.