Economía

Gustavo Petro lanza fuerte mensaje por medio de sus redes sociales: “Es quizás el peor error que cometí en mi gobierno”

El mandatario se refirió a la tasa de interés política monetaria.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

21 de diciembre de 2025, 9:41 p. m.
El presidente Gustavo Petro arremetió contra las tasas de interés.
El presidente Gustavo Petro arremetió contra las tasas de interés. Foto: Presidencia

El pasado viernes 19 de diciembre, el Banco de la República anunció que la tasa de interés de política monetaria se mantendrá en 9,25%, tras una decisión tomada por la junta de la entidad con el objetivo de mantener una postura cautelosa en la política monetaria.

Banco de la República decidió sobre las tasas de interés: las mantiene inalteradas; estas son las razones

Por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a la institución financiera señalando que las medidas adoptadas podrían generar una revaluación peligrosa.

“No mantienen igual la tasa de interés, como dice el Banco de la República; no es verdad; lo que sube es la tasa de interés real, porque la inflación bajó el mes pasado, y además saben que EE. UU. y el Reino Unido van a bajar la tasa de interés en sus países. El banco puede desencadenar una revaluación peligrosa”, señaló Petro.

El mandatario argumentó que la decisión tomada no mantendrá la tasa de interés en el mismo valor, sino, por el contrario, subirá la tasa de interés real debido a la baja que se presentó en la inflación el mes pasado.

Macroeconomía

¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este domingo 21 de diciembre?

Macroeconomía

“La rápida actuación de la Corte Constitucional”, lo que se requiere ante la emergencia económica, según expertos

Macroeconomía

Aliadas pide a la Corte Constitucional priorizar trámite de control en caso de expedirse el decreto de emergencia económica

Macroeconomía

Consejo Gremial hace llamado a la Corte Constitucional por posible decreto de emergencia económica

Macroeconomía

¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este sábado 20 de diciembre?

Macroeconomía

Revelan cuáles son las ciudades colombianas que más consumen buñuelo y natilla en diciembre: estas son las cifras

Macroeconomía

Empresas bajo presión, pero de pie: la resiliencia del tejido empresarial colombiano

Nación

Rama Judicial cuestiona el ataque del presidente Petro tras decisión de la magistrada que mandó a prisión a Ricardo Bonilla y Fernando Velasco

Nación

“El poder judicial no era juez, sino enemigo”: presidente Petro nuevamente atacó a los jueces por sus decisiones 

Confidenciales

Andrés Pastrana le respondió a Gustavo Petro tras reaccionar a imagen que apareció en documentos del caso Epstein

Junto a esto, el presidente destacó que Estados Unidos y Reino Unido bajarán sus tasas de interés, lo cual generaría una revaluación peligrosa.

Frente a la independencia del Banco de la República en sus decisiones, el mandatario cuestionó el actuar de la entidad, señalando que esta es dependiente de los intereses de los propietarios del capital financiero de la nación.

“El Banco de la República es independiente, pero solo del progresismo económico y de los trabajadores. El Banco de la República es dependiente de los intereses de los propietarios del capital financiero; quieren frenar a Colombia por política, para ver si la gobernanza paramilitar regresa”, complementó Petro.

De manera adicional, Petro señaló que siguió las recomendaciones de José Antonio Ocampo para escoger a la persona que debía asumir el cargo en la junta directiva del Banco de la República; sin embargo, el mandatario indicó que fue quizás el peor error que cometió a lo largo de su gobierno.

Presidente Petro aseguró que la magistrada que envió a la cárcel a sus exministros fue quien liberó a Uribe, pero se le olvidó un dato importante

“Ocampo me recomendó a la persona que indicó que asumiera el cargo en la junta directiva y yo, estúpidamente, acepté. Dijo que era progresista, qué barbaridad. Ella hacía una nueva mayoría. Qué engaño, hasta con las mismas tesis de Ocampo, que ya no las aplica su recomendada. Apúntenlo, es quizás el peor error que cometí en mi gobierno. Me autocrítico”, complementó Gustavo Petro.

Pese a que en el MinHacienda están desarrollando una osada estrategia de manejo de deuda, las tasas de interés de los TES recientemente han venido al alza.
El Banco de la República anunció que la tasa de interés de política monetaria se mantendrá en 9,25% Foto: ADOBE STOCK

Por último, el mandatario se pronunció sobre los posibles hechos de corrupción que se conocieron en los últimos días, destacando que Ricardo Bonilla fue engañado.

Petro se sigue lamentando por decisión de la justicia contra Bonilla y Velasco: “Quitándoles sus días de Navidad con la familia”

“Los economistas del poder no van a la cárcel. A quienes pensamos la economía desde la economía clásica, la economía política, nos quieren llevar es a la cárcel, por orden del banquero. La que acusa a Bonilla, una asesora uribista, también estaba con Ocampo y antes con Restrepo y con Carrasquilla en el gobierno de Duque. A Bonilla lo engañaron los adoradores de Uribe, a mí, los que se decían de centro”, señaló el presidente Gustavo Petro.

Mas de Macroeconomía

El presidente Gustavo Petro arremetió en pleno evento público contra un ministerio de su Gobierno.

Gustavo Petro lanza fuerte mensaje por medio de sus redes sociales: “Es quizás el peor error que cometí en mi gobierno”

Mercados internacionales siguen expectantes frente a la posibilidad de una nueva rebaja en las tasas por parte de la FED.

¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este domingo 21 de diciembre?

Al no existir hechos sobrevinientes que justificaran una emergencia económica por la caída de la tributaria, de ser decretada, seguramente se hundiría en la Corte Constitucional.

“La rápida actuación de la Corte Constitucional”, lo que se requiere ante la emergencia económica, según expertos

Conmemoración Eméritos Homenaje a exmagistrados y académicos que han dejado huella ejemplar en la justicia y la academia jurídica.

Aliadas pide a la Corte Constitucional priorizar trámite de control en caso de expedirse el decreto de emergencia económica

La Corte Constitucional aún no ha definido la suerte de la reforma pensional y eso tiene en vilo a empleadores, fondos privados, Colpensiones y operadores del sistema Pila.

Consejo Gremial hace llamado a la Corte Constitucional por posible decreto de emergencia económica

Economia

¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este sábado 20 de diciembre?

Comida navideña para las novenas

Revelan cuáles son las ciudades colombianas que más consumen buñuelo y natilla en diciembre: estas son las cifras

A través de un sistema de alertas tempranas basado en analítica automatizada, la entidad identifica deterioros financieros antes de que estallen e introduce una lógica predictiva.

Empresas bajo presión, pero de pie: la resiliencia del tejido empresarial colombiano

Emergencia económica, salario mínimo y tasas de interés, ¿cuál debería ser el camino? Esto dice José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, en entrevista con SEMANA

Reforma Tributaria o Ley de financiamiento

MinHacienda señala que culminó la operación de venta directa de TES por $23 billones a inversionista extranjero

Noticias Destacadas