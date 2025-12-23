El país está a la espera de la divulgación del nuevo valor del salario mínimo para el año 2026. Por medio de su cuenta de X, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dio una nueva pista sobre cuando se podrá conocer el nuevo valor.

“Para quienes me preguntan por el incremento del salario mínimo para el 2026… no diré nada, pero esta noche habrá señales“, destacó el ministro.

Para quienes me preguntan por el incremento del salario mínimo para el 2026…no diré nada, pero esta noche habrá señales. — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) December 23, 2025

Por otra parte, el jefe de la cartera se refirió a la historia del salario mínimo en Colombia y a la importancia de las negociaciones que se adelantan actualmente.

“Ya lo sabes, en Colombia el salario mínimo existe desde 1949, pero la mesa de concertación del salario mínimo ha sido una conquista, y como toda conquista, ha sido también una lucha larga. Detrás de mí están los retratos de más de 50 ministros y ministras del Trabajo. La gran mayoría, por decisión mezquina de sus gobiernos, nunca se sentaron a negociar el salario mínimo en condiciones de igualdad para las y los trabajadores”, dijo.

Para concluir su discurso, Sanguino señaló las características de la mesa de concertación y las fechas en las cuales fue creada la misma.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presidió el inicio de las conversaciones. Foto: Colprensa

“Esta comisión de concertación que hoy conocemos solo se hizo realidad en 1996. Desde entonces, la comisión es el espacio donde el pueblo trabajador se sienta de tú a tú con el Gobierno y con los empresarios. En esa mesa, históricamente, la balanza se ha inclinado hacia la vieja fórmula del crecimiento y los rendimientos económicos”, explicó.

Histórico del salario mínimo

De acuerdo con el Banco de la República, estos son los valores históricos del salario mínimo mensual legal en Colombia en los últimos diez años: