Mujer emberá que reclama ante el Banco de la República por el billete de diez mil pesos llegó a Colombia en medio de júbilo: ¿qué pasó?

El asunto, dice ella, es que dicha imagen se utilizó sin que ella se diera cuenta. En la entrevista con SEMANA , Dogirama dijo que Alejandra Banubio Martínez, su hija, estaba viendo en Netflix la serie El robo del siglo y su madre salió en las imágenes de los billetes. Ahí fue cuando la abordó y le pidió que le contara la historia de cómo le tomaron esa foto. “Ella tenía 14 años cuando fue tomada la foto. No pensó jamás salir en el billete. Se dio cuenta en el mismo año que se emitió el billete de diez mil pesos (1992), pero porque le comentaban”, dijo su hija. “Nunca le dio importancia, no investigó más y se vino para Panamá”, agregó.

Tras la entrevista, su historia fue recopilada por múltiples medios de comunicación colegas y, de hecho, se armó un debate jurídico respecto a si esta mujer debe o no ser reconocida, moral y económicamente, por el uso de su imagen sin aparente consentimiento . En medio de dicha exposición mediática y de dicho debate, la Sociedad Numismática de Colombia, en cabeza de su socio fundador Gildardo Adolfo Tovar, se dio a la tarea de trasladarla desde donde ella vive, en Panamá, hasta Bogotá. De acuerdo con Dogirama, ella vive en una “pequeña isla cerca del lago artificial Gatún, de las esclusas de Miraflores del canal de Panamá”. “Nuestra comunidad se llama Cimarrón Paraíso, es una pequeña aldea y nos radicamos aquí desde hace unos cinco años”, añadió.

“Soy la mujer emberá del billete de diez mil pesos colombianos, salí en ‘El robo del siglo’ y no soy rica; esta es mi historia”

“Uno de los grandes errores que todos los blancos tenemos es que queremos colocar a todos los indígenas como si fueran iguales, pero resulta que ellos tienen diferencias muy marcadas. Yo seguí mirando, empecé a detallar los aretes, a averiguar cómo era que se hacían esos aretes en esa época. Los hacían con las monedas de 50 centavos, ellos la llaman plata vieja, se machacaba y se hacían las formas de las figuras. Aquí no tenemos una fábrica en línea de cosas, los aretes tenían unas características y cuando me pongo a comparar los dos aretes son exactamente iguales”, señaló Tovar.

“No encontramos otra fotografía con la misma pintura, los mismos aretes, el mismo peinado. Y no todas se peinaban igual, algunas optaban por peinarse en el centro. Entonces vienen siendo demasiadas coincidencias para uno decir que no es, ¿no?”, aseveró.

“La ilustración que aparece en el billete no consiste en la imagen propia, identificable, inherente e individual de alguna persona, sino en la representación artística de las mujeres emberá. No encontramos antecedentes que den cuenta de una reproducción de una persona especialmente identificada o identificable. Hasta donde hemos podido determinar, no se trata de la imagen de una persona específica”, agregó. El debate persiste.