La respuesta del Banco de la República a la mujer emberá que denunció que salió en el billete de diez mil pesos sin su consentimiento

En lo más recóndito de la población de Gatún, en las riberas del lago del mismo nombre, está Adriana Martínez Dogirama. Muy poco comprende el idioma español y por eso la traductora es Alejandra Banubio Martínez, su hija menor. Su vida transcurre entre la pesca y los cultivos, y no le había dado relevancia a su propia historia hasta que Alejandra le dijo que merecía un reconocimiento. Ella, una joven estudiante universitaria, da cuenta de cómo un día estaba viendo en Netflix la serie El robo del siglo y su madre salió en las imágenes de los billetes.

Aquel asalto a un banco en Valledupar se planeó y ejecutó con precisión tan milimétrica que pasó a la historia en Colombia. Tanto, que motivó la serie que da cuenta de cómo fueron hurtados 24 mil millones de pesos colombianos de las bóvedas del banco, entre el 16 y el 17 de octubre de 1994 . En aquel entonces, el billete de mayor denominación en Colombia lo mostraban los delincuentes cuando lanzaban dinero al aire: era el de diez mil pesos y el rostro del mismo era representado por una mujer emberá emberá o emberá puro. Adriana señala con vehemencia que es ella. “Soy la mujer emberá del billete de diez mil pesos colombianos, salí en El robo del siglo y no soy rica”, dijo, sin ocultar una risa, junto a su hija, cuando se les consultó si era la mujer del billete sin billete.

Del concurso se seleccionaron los trabajos de algunos de los artistas participantes. No obstante, en su momento se consideró que ninguno de ellos sería utilizado en su integridad en ambas caras del billete, por lo que, sobre las obras finalistas, se desarrollaron nuevos bocetos para llegar a un diseño final que lograra recoger la esencia de la cultura Emberá y ser plasmado en el billete.

De esta manera, se trata de una ilustración que comprende en su diseño componentes originales basados en elementos y manifestaciones propias de una colectividad. Es así como dicha obra cuenta con la impronta propia de los autores y de las demás personas que hicieron parte del proyecto, reflejando un estilo particular con aspectos originales.

Por lo anterior, la ilustración que aparece en el billete no consiste en la imagen propia, identificable, inherente e individual de alguna persona, sino en la representación artística de las mujeres Emberá. No encontramos antecedentes que den cuenta de una reproducción de una persona especialmente identificada o identificable. Hasta donde hemos podido determinar, no se trata de la imagen de una persona específica.