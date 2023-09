Petróleo y minería solo representan el 5% de la producción de la economía nacional, pero dominan las exportaciones: Banco Mundial

En Colombia, la transición energética viene andando desde tiempo atrás, pero ahora se escuchan críticas a la intención de acelerar el proceso. Estas se basan en argumentos que señalan que, si somos bajos aportantes de emisiones que agravan el cambio climático, no tenemos por qué ser los ‘sacrificados’.

Un alto costo

El dilema no sea menor. Para 2050, “la disminución de la demanda mundial de petróleo y carbón podría costarle al país alrededor del 10 % de los ingresos por exportaciones , hasta el 6 % de sus ingresos gubernamentales y hasta el 8,2 % de su PIB, además de las pérdidas del PIB ocasionadas por los daños al capital físico y la menor productividad provocada por el cambio climático”.

La idea de poner esas estadísticas en el visor no es satanizar la descarbonización, sino buscar el camino para que una eventual transición energética sea menos traumática.

En un escalafón para ubicar a los países, si bien es cierto que Colombia ocupa el trigésimo segundo puesto, entre los mayores emisores de GEI entre 193 países, no quiere decir que no tenga que actuar tan pronto como los países más contaminantes.

A pesar del déficit comercial, MinComercio anunció cifras positivas en las exportaciones no minero energéticas

Contexto: A pesar del déficit comercial, MinComercio anunció cifras positivas en las exportaciones no minero energéticas

“Las emisiones de Colombia representan el 0,57 % de las emisiones globales. Sus emisiones anuales per cápita, que ascienden a 5,4 toneladas de dióxido de carbono equivalente, lo sitúan en el puesto 92 a nivel mundial. Entre 1990 y 2018, las emisiones totales crecieron un 34,7 %, impulsadas principalmente por los sectores de transporte, agricultura, residuos y energía”, dice el estudio.

El mundo no volvería a necesitar carbón en el futuro, después de la transición energética. | Foto: Getty Images

Con ese panorama, el país se comprometió a reducir en 2023 los gases de efecto invernadero en un 51 %, y a 2050, a llegar a carbono neutral. Y no es para menos. Según información del Banco Mundial, de no avanzar en la tarea, si la temperatura continuara aumentando, Colombia sería muy vulnerable: “El número de personas afectadas por inundaciones se triplicaría”. Y eso no es todo, el país pasaría de tener 13 días muy calurosos en la actualidad, a 77 días en 2050.