Pensiones

Superfinanciera destapa visión sobre mercado de capitales, el que se busca impulsar con repatriación de parte de plata de pensiones

Alerta sobre caída sensible en el ahorro y la inversión.

Redacción Economía
21 de enero de 2026, 4:43 p. m.
César Ferrari, Superintendente Financiero.
César Ferrari, Superintendente Financiero. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El mercado de capitales colombiano es el ‘caballo de batalla’ que ha puesto el gobierno para argumentar la necesidad de sacar adelante el polémico decreto que busca establecer normas para que parte de la plata que manejan los fondos privados de pensiones, de los cotizantes, se invierta en el país y no en el exterior.

El mercado de capitales, que se mueve a través de la negociación de activos esperando ganancias, canalizando ahorros hacia la inversión productiva y crecimiento económico es incipiente en Colombia, según la intervención que hizo el superintendente financiero, César Ferrari, en un evento adelantado este 21 de enero.

Para el superintendente, el panorama alrededor del ahorro y la inversión en Colombia es paupérrimo, lo que castiga la posibilidad de lograr mayor desarrollo económico.

Es más, desde su llegada a la entidad, Ferrari ha convertido en mantra la necesidad que tiene el país, de impulsar el mercado de capitales, si es que se quieren lograr avances como los de países asiáticos.

Así las cosas, Ferrari puso cifras preocupantes, claro está, en aras de defender la medida del gobierno estampada en el proyecto de decreto que se mete con los recursos de los cotizantes a pensiones en los fondos privados.

“El ahorro como porcentaje del PIB pasó de 18,6 % en 2005 a 8,1 % en el tercer trimestre de 2025. La inversión pasó de 23,8 % en 2015 a 20,1 %. El ahorro externo ha aumentado notoriamente complementando el ahorro doméstico (confianza de los inversionistas externos)”, alertó Ferrari.

Noticia en desarrollo...

